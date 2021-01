Untuk Kedua Kalinya, DPR AS Sepakat Memakzulkan Presiden Donald Trump

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Rabu (13/01) memilih untuk memakzulkan Presiden AS Donald Trump karena "menghasut pemberontakan." Anggota parlemen yang mendukung pemakzulan mengatakan Trump bertanggung jawab atas kerusuhan massa pendukungnya yang menyerbu Gedung Capitol, Rabu (06/01) pekan lalu.

Kesepakatan tercapai setelah hasil pemungutan suara yang mendukung pemakzulan Trump unggul 232 melawan 197. Sepuluh anggota Republik bergabung dengan 222 anggota Demokrat dalam pemungutan suara tersebut. Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali.

Demokrat bergegas maju untuk melaksanakan pemungutan suara pemakzulan dengan hanya tujuh hari tersisa dalam masa jabatan Trump. Wakil Presiden Mike Pence sebelumnya menolak tuntutan untuk mencopot Trump di bawah amandemen ke-25.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi saat memimpin pemungutan suara DPR AS tentang pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada 13 Januari 2021. DPR AS sepakat Trump dimakzulkan.