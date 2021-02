Hukum Keamanan Nasional Cina Ancam Kebebasan Berinternet di Hong Kong

Sejak undang-undang keamanan nasional diberlakukan di Hong Kong pada Juni lalu, berbagai aktivitas masyarakat sipil di wilayah itu dihambat, termasuk kebebasan berinternet.

Pada awal tahun ini, penyedia layanan internet Hong Kong mengonfirmasi bahwa mereka telah memblokir akses ke situs web pro-demokrasi yang mendokumentasikan insiden yang terjadi selama aksi protes panjang tahun 2019. Langkah tersebut menjadi bukti pertama kalinya penyedia internet Hong Kong memenuhi tuntutan pemerintah untuk memblokir situs web di wilayah tersebut.

Pada 13 Februari kemarin, pengguna internet di Hong Kong melaporkan bahwa situs web Komisi Keadilan Transisi Taiwan, sebuah badan pemerintah independen, juga tidak dapat diakses di Hong Kong. Media lokal mengonfirmasi bahwa situs web itu hanya dapat diakses melalui jaringan pribadi.

Para ahli mengatakan bahwa pemblokiran adalah bentuk lain dari dampak hukum yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, pada kebebasan internet Hong Kong.

Otoritas mengalihkan fokus ke online

Lokman Tsui, asisten profesor di School of Journalism and Communication di Chinese University of Hong Kong, mengatakan kasus tersebut menunjukkan bahwa polisi Hong Kong tidak memiliki masalah dalam menggunakan undang-undang untuk memblokir situs web.

"Karena pemerintah dan polisi menafsirkan secara luas apa yang merupakan masalah keamanan nasional, kami yakin lebih banyak situs web yang diblokir di masa mendatang," kata Tsui kepada DW.

Glacier Kwong, aktivis hak digital dari Hong Kong, mengatakan insiden terbaru membuktikan bahwa pemerintah telah mengalihkan fokus tindakan kerasnya ke internet, karena telah menjadi alat yang ampuh bagi warga untuk mengatur dan memfasilitasi protes selama beberapa tahun terakhir.

"Pelajaran yang saya dapat dari ini adalah bahwa kita tidak bisa mengambil kebebasan yang dulu kita miliki begitu saja, dan ini adalah tanda yang jelas bahwa sensor internet sedang terjadi di Hong Kong," kata Kwong kepada DW.

Menurut data polisi, setidaknya 97 orang telah ditangkap karena melanggar undang-undang keamanan.

Para kritikus melihat undang-undang tersebut sebagai upaya Beijing untuk mendapatkan kendali penuh atas Hong Kong setelah terjadi protes anti-pemerintah massal selama berbulan-bulan pada tahun 2019, yang membuat pemerintah membatalkan RUU ekstradisi dengan Cina.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Protes di Kampus Politeknik Inilah kampus Universitas Politeknik. Para demonstran dipukul mundur di sini dan terlibat dalam bentrokan dengan polisi selama lebih dari 24 jam. Di kampus, ratusan orang berbekal senjata alat pembakar dan senjata rakitan sendiri. Untuk menangkal polisi, mereka menyalakan api besar-besar.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Diringkus dan ditangkap Aktivis melaporkan bahwa polisi mencoba menyerbu gedung universitas. Karena gagal, aparat pun menciduk para demonstran di sekitaran universitas. Mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus ditangkap. Polisi mengatakan mereka menembakkan amunisi di dekat universitas pada pagi hari, tetapi tidak ada yang tertembak.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Gagal melarikan diri Di luar kampus, polisi bersiaga dengan meriam air. Asosiasi mahasiswa melaporkan bahwa sekitar 100 mahasiswa mencoba meninggalkan gedung universitas. Namun mereka terpaksa kembali ke dalam gedung kampus ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Lokasi strategis penting Universitas Politeknik menjadi penting dan strategis bagi para demonstran karena terletak di pintu masuk terowongan yang menghubungkan daerah itu dengan pulau Hong Kong. Dalam beberapa hari terakhir, pengunjuk rasa telah mendirikan barikade di luar terowongan untuk memblokir pasukan polisi. Ini adalah bagian dari taktik baru untuk melumpuhkan kota dan meningkatkan tekanan pada pemerintah.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Apa tuntutannya? Protes di Wilayah Administratif Khusus ini telah berlangsung selama lebih dari lima bulan. Tuntutan para demonstran antara lain yaitu pemilihan umum yang bebas dan penyelidikan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Perwakilan pemerintahan Beijing di Hong Kong belum menanggapi kedua tuntutan ini.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Peningkatan kekerasan Protes yang awalnya damai kini berubah menjadi penuh kekerasan. Polisi menindak tegas dan mengancam akan menggunakan amunisi tajam. Aktivis Hong Kong berbicara tentang adanya 4.000 penangkapan sejak protes dimulai. Para demonstran sendiri melawan dengan melempari batu, melemparkan bom Molotov dan menggunakan busur serta anak panah.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Busur dan anak panah untuk melawan Seorang polisi terluka pada hari Minggu (17/11) akibat tusukan anak panah di kakinya. Aktivis terkenal Hong Kong, Joshua Wong, membenarkan kekerasan yang dilakukan para demonstran. "Dengan protes yang damai, kami tidak akan mencapai tujuan kami. Dengan kekerasan saja juga tidak mungkin, kami membutuhkan keduanya," kata Wong kepada media Jerman, Süddeutsche Zeitung.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Sembunyikan identitas Pemerintah Hong Kong telah melarang pemakaian topeng. Banyak demonstran memakai masker gas untuk perlindungan terhadap serangan gas air mata. Yang lain mengikat kain di depan wajah mereka untuk menyembunyikan identitas. Mereka takut penangkapan dan konsekuensinya jika mereka sampai dikenali.

Hari-hari Penuh Kekerasan di Hong Kong Khawatir militer turun tangan Eskalasi kekerasan juga makin berlanjut. Kehadiran beberapa tentara Cina pada hari Sabtu (16/11) di Hong Kong menyebabkan kekhawatiran. Para tentara ini diturunkan untuk membantu membersihkan serakan batu. Di antara para demonstran, muncul kekhawatiran besar bahwa Cina bisa saja menggunakan militernya untuk mengakhiri protes di Hong Kong. (ae/pkp) Penulis: Lisa Hänel, Bernd Kling



Menggunakan blockchain

Terlepas dari masa depan suram yang mungkin dihadapi pengguna internet di Hong Kong, Kwong dan Tsui percaya bahwa warga bekerja secara kreatif di tengah pemberlakuan tindakan keras tersebut. Misalnya, kata Kwong, beberapa warga menggunakan teknologi blockchain untuk mendokumentasikan apa yang telah terjadi di Hong Kong selama 18 bulan terakhir.

Blockchain memungkinkan pengguna internet untuk menyimpan informasi di banyak database, sehingga membuat data lebih sulit diretas.

"Karena orang-orang khawatir bahwa pemerintah akan membuat narasi baru untuk menutupi kebenaran, mereka mencoba menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan catatan, yang dapat memastikan tidak akan terhapus secara online," katanya.

Namun, Tsui percaya bahwa teknologi tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan kebebasan internet di Hong Kong. "Kami dapat melihat Cina sebagai peramal masa depan. Ini lebih kepada masalah sosial daripada masalah teknis murni. Teknologi blockchain tidak akan mengubah itu," kata Tsui kepada DW.

Karena internet adalah bagian dari struktur sosial Hong Kong, maka hanya masalah waktu sebelum pemerintah mengalihkan fokusnya ke aktivitas online, katanya.

'Orang-orang sudah melakukan sensor diri'

Selain hilangnya arus bebas informasi, serangan baru terhadap kebebasan berinternet juga memaksa pengguna internet di Hong Kong untuk berpikir dua kali sebelum memposting konten apa pun secara online, kata Tsui.

"Pemerintah Hong Kong tidak perlu berbuat banyak karena orang-orang sudah melakukan sensor sendiri," kata Tsui kepada DW.

"Orang-orang mulai melakukan penyensoran sendiri ketika mereka berbicara tentang berbagai hal, dan saya pikir inilah efek akhir yang ingin dicapai oleh pemerintah Hong Kong. Hong Kong jelas bukan lagi kota tempat saya dibesarkan," kata Kwong.

"Hong Kong adalah kota yang dibangun di atas kebebasan dan orang-orang datang ke sini untuk itu," kata Tsui. "Saya tidak tahu apa artinya ini bagi Hong Kong, tetapi sejauh ini tampaknya tidak akan baik."

