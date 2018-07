Kalahkan Kroasia, Perancis Boyong Piala Dunia Kedua Kalinya

12 Hal Menarik yang Tak Boleh Anda Lewatkan Tentang Kroasia

Game of Thrones

Bagi pecinta serial 'Game of Thrones', maka Anda pasti sudah melihat beberapa adegan yang diambil di kota Šibenik (foto). Pada episode ke 5 'The House of Black and White', Arya sampai di sebuah kota yang dinamai 'Braavos', yang tak lain adalah Šibenik. Kota lain yang menjadi tempat syuting 'Game of Thrones' di Kroasia adalah Dubrovnik...