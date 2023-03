Jokowi: Indonesia One of The Best Atasi COVID

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer Indonesia termasuk negara yang terbaik mengatasi COVID-19. Jokowi mengatakan pujian itu datang dari luar negeri.

"Yang jelas dibandingkan dengan rata-rata dunia kita masuk negara yang berhasil menangani COVID-19 ini, di bulan Juni 2022 Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik, yang ngomong bukan kita, yang ngomong adalah Dirjen WHO," kata Jokowi dalam acara penghargaan penanganan COVID-19 di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kemudian pujian juga datang dari Johns Hopkins University terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Ia menyebut pujian itu datang bukan dari Indonesia.

"Kemudian di September 2021 juga John Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Yang ngomong juga bukan kita, bukan kita yang ngomong, mereka yang berbicara," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan Indonesia dinilai berhasil menekan angka penularan dan kematian. Selain itu, Indonesia juga terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2023.

"Karena jelas kita berhasil menekan angka penularan, kita juga berhasil menekan angka kematian, kita juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, terbukti tahun lalu kita tumbuh growth kita di angka 5,31 persen," katanya.

Jokowi lantas memuji semua pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dari tenaga medis hingga pihak rela yang bekerja di luar tugas dan fungsinya, seperti TNI dan Polri, dan banyak pihak yang menjadi relawan.

"Keberhasilan ini adalah kerja keras seluruh komponen bangsa, saya melihat kalau kita ini tertekan sebuah masalah, kita ini semuanya bekerja, semuanya bekerja, mempertahankan seperti itu agar terus menerus nggak ada henti seperti apa. Ini yang kita butuhkan," kata Jokowi.

"Begitu kasusnya (naik) kita langsung jangan sampai loyo lagi, dengan problem-problem yang masih banyak kita hadapi mestinya seperti itu. Karena saya lihat betul-betul kita semuanya dari A-Z semuanya kerja keras menangani COVID-19 ini. Banyak pihak yang bekerja mempertaruhkan dirinya, banyak nakes yang gugur dalam penanganan COVID-19 ini," kata Jokowi. (ed: gtp/gtp)

Baca artikel selengkapnya di: DetikNews

