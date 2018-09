Jokowi Antar Go-Jek Rebut Pasar Vietnam

Setengah Abad Serangan Agen Oranye

Tiga juta korban

AS dituduh lancarkian perang kimia. Menurut statistik dari organisasi “The Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin ", jumlah korban yang terkena dampak herbisida beracun ini hingga tiga juta warga Vietnam. Sekitar 150.000 anak-anak lahir cacat. Gejala khas lainnya: melemahnya kekebalan tubuh dan kanker.