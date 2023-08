Jokowi Ajak Parlemen ASEAN Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

"Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Parlemen adalah keterwakilan suara rakyat, parlemen adalah cermin keterwakilan suara rakyat. Pembukaan piagam ASEAN dimulai dengan kata we the peoples, artinya aspirasi rakyat ASEAN harus dikedepankan, kepentingan rakyat ASEAN harus diperjuangkan," kata Jokowi membuka Sidang Umum ke-44 AIPA, di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Jokowi meminta ASEAN untuk bekerja sama secara erat dan saling percaya untuk menjadi lokomotif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menurutnya, sikap saling percaya dan soliditas antar-parlemen dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut.

"Sikap saling percaya dan soliditas ASEAN sangat penting, soliditas antar-pemerintah anggota ASEAN, soliditas antar-parlemen anggota ASEAN dan soliditas dengan pemangku kepentingan lainnya. Jika ASEAN solid maka ASEAN dapat memainkan peran sentralnya dan ASEAN dapat terus relevan," tuturnya.

Jokowi juga meminta parlemen ASEAN untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dia pun bersyukur Asia Tenggara diangkat sebagai salah satu driver pertumbuhan ekonomi dunia oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Kita harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan yang berkeadilan dan bersyukur pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap stabil," ujarnya.

"Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sebagai epicentrum of growth. Oleh karena itu integrasi ekonomi ASEAN harus diperkuat hambatan perdagangan dengan mitra ASEAN harus dihilangkan, kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan harus ditingkatkan," imbuh Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa ASEAN juga dinilai sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi dalam survei Indo ASEAN Business Sentiment. Survei itu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap ASEAN sangat tinggi.

"Dan tugas kita semua untuk menggunakan trust tersebut, menggunakan kepercayaan tersebut untuk membangun ASEAN Tenggara. Itu semua membutuhkan dukungan parlemen ASEAN kita semua perlu kerja keras agar harapan tersebut dapat terwujud. Sekali lagi piagam ASEAN dibuka dengan we the peoples artinya kepentingan rakyat ASEAN di atas segala-galanya," papar Jokowi.

