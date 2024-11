Jerman Kurang Penitipan Anak, Guru TK Spanyol jadi Pilihan

Pada suatu pagi di bulan November yang suram dan berawan, puluhan anak di sebuah taman kanak-kanak di Köln, Jerman, dengan suara keras mencoba bernyanyi lagu tentang matahari. "Matahari, keluarlah dan hangatkan aku sebentar" begitu kira-kira judul lagunya.

Hanya sedikit dari anak-anak berusia dua hingga enam tahun itu yang bisa bicara bahasa Spanyol. Namun, ketika mendengar mereka bernyanyi, Anda mengira sedang berjalan-jalan ke pusat penitipan anak di Madrid.

Jessica Rojas Flores, kelahiran Bolivia, datang ke Jerman dari Spanyol dua tahun lalu. Bagi para pendidik, konsep bilingual di pusat penitipan anak Millipede adalah contoh kesuksesan.

"Kami tidak selalu berbicara bahasa Spanyol dengan anak-anak, tapi kami menyanyikan lagu anak-anak berbahasa Spanyol dan mengulangi beberapa kata seperti kursi, meja, atau piring berulang kali. Jadi mereka belajar bahasa tersebut dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak juga sangat berempati kepada saya dan berbicara lebih lambat jika saya tidak paham sesuatu," kata Jessica Rojas Flores.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Di sebelah perosotan di taman, terjemahan bahasa Spanyol terpampang di papan kayu dan banyak poster berisi kosakata bahasa Spanyol. Orang tua dan anak-anak disambut dan dipisahkan dengan "Buenos días" dan "Adiós". Jadi, saat anak-anak mempelajari kosakata bahasa Spanyol, para guru yang baru tiba di Jerman juga belajar bahasa melalui tempat penitipan anak atau KITA.

Cynthia Malca-Buchholz memprakarsai konsep bilingual pada tahun 2013, dan Fröbel Group, yang menjalankan pusat penitipan anak, langsung antusias. Namun mereka masih harus meyakinkan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mungkin kewalahan dengan bahasa tambahan. Sebaliknya, ia kemudian menjawab, multibahasa membuka lebih banyak pintu bagi mereka. Kabar tentang model yang sukses tersebar; aplikasi lain dari Spanyol baru-baru ini mendarat di mejanya.

Kekurangan tempat penitipan anak dan staf spesialis

Jerman kekurangan sekitar 430.000 tempat penitipan anak di Jerman dan, menurut survei Paritätischen Gesamtverband, terdapat 125.000 pendidik, yang setara dengan dua spesialis pendidikan per KITA.

Kekurangan staf lebih arah lagi di Jerman bagian barat. Pusat penitipan anak di negara bagian Nordhrhein-Westfalen yang paling padat penduduknya harus membatasi layanan penitipan anak sebanyak 3.600 kali pada bulan September. Jika sudah begini, orang tua harus menjemput anaknya lebih awal dari biasanya atau anak-anak tersebut diasuh di kelompok lain. Dalam skenario terburuk, pusat penitipan anak akan ditutup sepenuhnya.

Staf pengajar dan para guru di KITA berbahasa Jerman dan Spanyol di Köln Foto: Oliver Pieper/DW

"Apakah Jerman tertinggal dalam memperluas pengasuhan anak? Tentu saja iya. Apakah ada kriteria kualitas yang terlewat? Pasti juga!" kata Wido Geis-Thöne, pakar kebijakan keluarga di Institut Ekonomi Jerman di Köln, kepada DW.

"Dan selama lebih dari sepuluh tahun, kita punya hak hukum atas tempat penitipan anak di bawah usia tiga tahun, ini tidak sesuai dengan kebijakan peraturan. Jika ini adalah hak hukum, maka saya harus dapat menyediakan tempat bagi setiap anak."

Krisis tempat penitipan anak secara keseluruhan juga menyebabkan kerugian besar pada perekonomian. Studi oleh lembaga Stepstone yang berjudul Working Parents and Beyond menyebutkan kerugiannya sekitar 23 miliar euro. Karena pelayanan yang diberikan tidak mencukupi, sekitar 1,2 miliar jam kerja per tahun tidak dapat dilaksanakan. Beberapa perusahaan mengurangi jam kerja karyawannya atau bahkan memberhentikan mereka karena kurangnya pilihan penitipan anak.

Ada alasan historis mengapa hal ini menjadi masalah, khususnya di Barat, menurut Geis-Thöne. Dahulu di Jerman Timur, memang ada lebih banyak KITA supaya perempuan bisa bekerja. Karena itulah, secara tradisional, daerah bekas Jerman Timur lebih kuat dalam hal tempat penitipan anak, dan negara-negara bagian di bekas Jerman Barat secara bertahap meningkatkannya.

"Sekitar 20 tahun lalu, hampir tidak ada tempat penitipan anak di bawah usia tiga tahun di negara-negara bekas Jerman Barat, kemudian hak hukum muncul dan hal tersebut diperluas," ujarnya.

Petisi "Setiap Anak Berarti" sentuh rekor jumlah tanda tangan

Katja Ross tidak ingin lagi berdiam diri dan menyaksikan krisis tempat penitipan anak di Jerman. Pendidik dari Rostock memulai petisi yang disebut "Setiap Anak Berarti". Sekitar 220.180 orang menandatangani seruan untuk kondisi kerja yang lebih baik dalam pendidikan anak usia dini, yang merupakan kampanye penitipan anak terbesar dalam sejarah negara ini. Oleh karena itu, pada awal Oktober, dia mendapat izin untuk berbicara selama satu jam di hadapan Komite Petisi Bundestag.

DW menghubunginya di kolam renang tempat dia dan anak-anak penitipan anak sedang berlatih untuk tes renang. Ross mengatakan tentang kehidupan sehari-harinya: "Anda datang ke tempat penitipan anak di pagi hari dan berharap lebih dari separuh rekan kerja Anda ada di sana, ada kebakaran di mana-mana."

Ross dan rekan-rekannya menyerukan tambahan spesialis untuk pendidikan dan inklusi bahasa, standar minimum yang mengikat bagi staf. Selain itu, ia juga meminta adanya perluasan tempat penitipan anak sehingga setiap anak di Jerman mempunyai tempat. Para pendidik merasa skeptis bahwa total empat miliar euro untuk tahun 2025 dan 2026 akan cukup untuk digunakan pemerintah federal untuk mendukung negara bagian melalui Undang-Undang Kualitas Kita, yang baru disahkan.

"Setiap euro yang diinvestasikan dalam pendidikan anak usia dini akan menghasilkan keuntungan empat kali lipat dalam jangka panjang. Anak-anak yang mendapat dukungan baik di tempat penitipan anak cenderung memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya berdampak pada dana pensiun. Tapi untuk memulai ini butuh politisi pemberani yang berpikir melampaui masa legislatif empat tahun."

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman