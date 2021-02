Jerman Kirim Bantuan Tenaga Ahli dan Peralatan Medis ke Portugal

Pada hari Minggu (31/01), Kementerian Pertahanan Jerman mengumumkan bahwa militer Jerman sedang bersiap untuk mengirimkan personel dan peralatan medis ke Portugal, di mana negara itu tengah berjuang untuk mengatasi lonjakan kasus virus corona.

Portugal meminta bantuan pemerintah Jerman karena kurangnya ketersediaan tempat tidur unit perawatan intensif di rumah sakit. Pemerintah di Lisabon mengumumkan pada hari Sabtu (30/01) bahwa hanya tersisa tujuh tempat tidur unit perawatan intensif untuk pasien COVID-19 dari 850 tempat tidur yang tersedia.

Sebuah operasi akan diluncurkan "secepat mungkin," kata juru bicara angkatan bersenjata Jerman kepada DW.

Setiap personel yang dikirim akan diimunisasi terlebih dahulu terhadap COVID-19. "Kami tidak mengirim personel kami tanpa perlindungan," tambah juru bicara itu.

Berdasarkan Our World in Data, sedikitnya 711.018 kasus virus corona tercatat di Portugal. Dari angka tersebut, lebih dari 12 ribu orang meninggal dunia. Dalam sepekan terakhir Portugal mencatat rata-rata kasus dan kematian per kapita tertinggi di dunia.

Negosiasi sedang berlangsung

Sebuah tim ahli medis dari Jerman baru-baru ini kembali dari Portugal untuk mengevaluasi situasi COVID-19 di negara tersebut. Angkatan bersenjata Jerman sekarang tengah membicarakan kapan dan bagaimana bantuan medis akan dikirim ke Portugal.

Bundeswehr kemungkinan akan mengirimkan peralatan antara lain ventilator, sistem infus intravena, obat-obatan, dan alat pelindung diri (APD).

Operasi ini juga akan mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan di Jerman di mana sudah sekitar 17.000 personel angkatan udara membantu dalam penanggulangan pandemi.

Jerman telah mengimunisasi sekitar 3.000 personel pertahanan yang membantu di lokasi berisiko tinggi. Sebelumnya, pada fase awal pandemi Jerman mengangkut pasien dari Italia utara dan mengirim tim medis ke Republik Ceko.

Jerman gunakan vaksin asal Cina dan Rusia?

Sementara itu, Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengisyaratkan bahwa vaksin virus corona dari Cina dan Rusia dapat digunakan di Eropa untuk mengatasi defisit dosis saat ini.

"Terlepas dari negara tempat vaksin diproduksi, jika aman dan efektif, mereka dapat membantu mengatasi pandemi," kata Spahn kepada surat kabar Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung pada hari Minggu (31/01). Ia menambahkan bahwa vaksin tersebut harus disetujui oleh Badan Pengawas Obat Eropa (EMA).

Spahn mengatakan dia melihat tidak ada hambatan mendasar untuk penggunaan vaksin COVID-19 asal Cina dan Rusia.

Sebelumnya pada hari Jumat (29/01), Rusia mengumumkan bahwa mereka akan dapat memasok 100 juta dosis vaksin Sputnik V ke Uni Eropa pada kuartal kedua tahun ini, yang akan memungkinkan sekitar 50 juta orang untuk divaksinasi. Permohonan persetujuan penggunan vaksin telah diajukan ke EMA.

Spahn pun berharap agar pandemi dapat dikendalikan sepanjang tahun ini, dan tidak akan ada "peringatan dua tahun pandemi virus ini."

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Israel Terdepan Israel berada di peringkat paling atas sebagai negara dengan kuota vaksinasi corona per kapita 26 per 100 warga. Artinya 26% dari seluruh populasi yang jumlahnya 8,6 juta orang sudah mendapat dosis pertama vaksin (per 17/01/21). Terlepas dari masalah politik, tekad negara Yahudi itu untuk mengerem pandemi Covid-19 mendapat acungan jempol.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Uni Emirat Arab di Posisi Dua Uni Emirat Arab (UEA) menyusul di posisi kedua dengan kuota vaksinasi per kapita mencapai 18 per 100 penduduk. Sekitar 1,8 juta dari lebih 9 juta penduduk UEA sudah mendapat vaksin corona dosis pertama. UAE menggunakan vaksin Sinovac buatan Cina untuk program vaksinasi massal gratis. Saat ini Dubai mulai "roll out" vaksinasi dengan vaksin buatan BioNTech-Pfizer.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Bahrain Bahrain menjadi negara di kawasan Teluk berikutnya yang mencatatkan kuota tinggi vaksinasi corona dengan 9,5 per 100 orang. Negara kecil berpenduduk sekitar 1,6 juta orang itu sudah memvaksinasi sekitar 9,5% warganya. Registrasi vaksinasi dilakukan menggunakan aplikasi, dan menggunakan dua jenis vaksin dalam program ini, yakni vaksin buatan Sinopharm dan buatan BioNTech-Pfizer.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Inggris Inggris mencatatkan kuota vaksinasi corona per kapita pada kisaran 6 per 100 orang. Dengan jumlah populasi hampir 86 juta orang, berarti lebih dari 4,8 juta warga Inggris sudah mendapat vaksin corona. Aktual ada tiga jenis vaksin yang digunakan, yakni buatan BioNTech-Pfizer, Moderna dan AstraZeneca.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Amerika Serikat Amerika Serikat juga ngebut memerangi pandemi Covid-19, setelah terganjal beberapa bulan oleh politik Trump. Aktual kuota vaksinasi per kapita mencapai 4,4 per 100 orang. Artinya hingga saat ini sudah lebih dari 14,5 juta dari total 331 juta populasi AS mendapat satu dosis vaksin buatan BioNTech-Pfizer atau Moderna. Presiden terpilih Joe Biden mendapat vaksinasi sebagai aksi simbolis.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Denmark Denmark negara kecil di Eropa dengan populasi 5,8 juta mencatatkan kuota vaksinasi corona per kapita 2,9 per 100 warga. Jika dilihat angka mutlaknya relatif kecil, hanya sekitar 170 ribu warga yang mendapat vaksinasi. Tapi dilihat dari kuota per total populasi angka itu cukup tinggi.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Italia Italia menjadi salah satu negara Eropa yang paling parah dilanda pandemi Covid-19, dengan hampir 2,4 juta kasus infeksi dan lebih 82,5 ribu kasus kematian. Pemerintah di Roma ngebut dengan program vaksinasi. Saat ini 2% dari 86 juta total populasi sudah mendapat minimal satu dosis vaksin BioNTech-Pfizer.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Spanyol Spanyol juga terdampak berat pandemi Covid-19 dengan total hampir 50 ribu kasus kematian dari 1,8 juta kasus positif. Sekitar 2% dari hamir 47 juta total populasi sudah mendapat minimal satu dosis vaksin corona BioNTech-Pfizer. Prioritas vaksinasi adalah tenaga kesehatan yang jadi garda terdepan dalam perang melawan pandemi.

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia Jerman Jerman belakangan catat pertambahan kasus covid-19, menjadi lebih dari 2 juta orang dan lebih dari 47 ribu korban meninggal. Walau vaksin BioNTech berasal dari Jerman, namun pembagiannya tergantung Uni Eopa. Jerman baru mencatat 1% vaksinasi corona bagi 80 juta penduduknya. Ini dikritik banyak kalangan, sebagai langkah yang lamban dan kurang efektif hambat pandemi. Penulis Agus Setiawan (as/pkp) Penulis: Agus Setiawan



Hingga berita ini diturunkan, sedikitnya 2.225.659 kasus COVID-19 tercatat di Jerman. Dari angka tersebut lebih dari 57 ribu orang meninggal dunia, demikian data John Hopkins University.

Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan pada hari Senin (01/02) ini bertemu dengan 16 perdana menteri negara bagian untuk membahas situasi pandemi. Kurangnya pasokan vaksin dan perpanjangan lockdown diperkirakan akan jadi agenda utama pertemuan tersebut.

