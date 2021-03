Jerman Perpanjang Lockdown Hingga 28 Maret, Namun Longgarkan Pembatasan

Negara dengan Kuota Vaksinasi Corona Tertinggi di Dunia

Israel Terdepan

Israel berada di peringkat paling atas sebagai negara dengan kuota vaksinasi corona per kapita 26 per 100 warga. Artinya 26% dari seluruh populasi yang jumlahnya 8,6 juta orang sudah mendapat dosis pertama vaksin (per 17/01/21). Terlepas dari masalah politik, tekad negara Yahudi itu untuk mengerem pandemi Covid-19 mendapat acungan jempol.