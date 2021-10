Jerman dan Empat Negara UE Siap Perluas Gabungan Unit Militer

Monumen Perang Dunia II di Jerman yang Mengingatkan akan Kebebasan

Istana Schönhausen di Berlin

Istana Barok Prusia ini adalah lokasi pembicaraan "Two Plus Four Agreement" pada tahun 1990 di antara Jerman dan negara-negara yang menduduki Jerman pada akhir perang, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Keempat negara tersebut melepaskan semua hak yang mereka miliki di Jerman, membuka jalan bagi penyatuan Jerman.

Penulis: Frederike Müller