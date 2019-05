Jürgen Klopp: Fans Liverpool Pentingkan Gelar Liga Inggris Dibanding Champions League

Karier Jürgen Klopp di Dunia Sepak Bola

"Yang normal"

Lima bulan setelahnya klub Inggris Liverpool menunjuk Klopp untuk jadi pelatihnya, tepatnya Oktober of 2015. Dalam konferensi pers, ia menyebut dirinya "the normal one" (yang normal), setelah ditanya, bagaimana tanggapannya jika dibandingkan dengan Jose Mourinho, yang terkenal senang menyebut diri "a special one" (yang spesial).