Israel Cabut Larangan Visa buat Turis Indonesia

Kementerian Luar Negeri Israel akhirnya mencabut larangan visa bagi wisatawan asal Indonesia menyusul eskalasi konflik diplomasi antara kedua negara. Seperti diwartakan The Times of Israel, kebijakan tersebut diambil setelah Indonesia juga sepakat mencabut moratorium visa bagi penduduk Israel.

Ketegangan diplomasi antara kedua negara memuncak di tengah pembantaian terhadap 110 warga Palestina di perbatasan Gaza. Indonesia dikabarkan secara simbolik menolak permohonan visa 55 warga Israel dan menerapkan moratorium visa.

Israel lalu mengambil tindakan balasan berupa larangan masuk bagi turis Indonesia ke wilayahnya, termasuk Yerusalem. Hal ini sempat memicu protes dari pengusaha pariwisata lokal yang mengendus kerugian.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Turki Hubungan kedua negara banyak memburuk dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pembantaian demonstran Palestina di Jalur Gaza baru-baru ini. Namun begitu hubungan Turki dan Israel tidak akan terputus, klaim Kementerian Pariwisata dan Perdagangan di Ankara dan Tel Aviv. Belum lama ini PM Netanyahu juga memblokir pembahasan genosida Armenia di parlemen untuk menenangkan Turki.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Yordania Sejak menyepakati damai 1995 silam, Yordania dan Israel memperdalam hubungan kedua negara, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Yordania misalnya sering mengirimkan tenaga kerja untuk sektor pariwisata di Israel, sebaliknya Israel menjual gas ke Yordania. Raja Abdullah bahkan menyebut Israel sebagai sekutu utama di Timur Tengah.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Mesir Ketika Presiden Abdel Fattah al-Sisi bertemu dengan PM Netanyahu September 2017 silam, keduanya mengklaim hubungan antara Israel dan Mesir sedang mengalami masa keemasan. Tel Aviv bahkan mengizinkan militer Mesir memasuki wilayah jangkar keamanan di Semenanjung Sinai untuk menghalau ancaman ISIS. Selain itu kedua negara juga memiliki musuh yang sama, yakni Hamas di Jalur Gaza.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Palestina - Fatah Musuh bukan tidak bisa berteman. Meski kerap bertempur dengan Hamas di Jalur Gaza, Israel membina hubungan dekat dengan Fatah di Tepi Barat Yordan. Fatah tidak hanya mengakui kedaulatan Israel, tapi juga banyak bergantung dari negeri Yahudi itu untuk stabilitas keamanan. Pada 2014 silam dinas rahasia Israel misalnya menggagalkan upaya pembunuhan oleh Hamas terhadap Presiden Mahmoud Abbas.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Arab Saudi Dipersatukan oleh musuh bersama, yakni Iran, Arab Saudi dan Israel banyak mendekat dalam beberapa tahun terakhir, meski masih bersifat rahasia. Pada 2010 silam Direktur Dinas Rahasia Mossad, Meir Dagan, dikabarkan melawat ke Riyadh untuk membahas program nuklir Iran. Saat ini Israel banyak mengekspor teknologi pertahanan, keamanan siber dan pertanian buat negara-negara Teluk.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Uni Emirat Arab Belum lama ini mingguan AS New Yorker mengungkap bagaimana Uni Emirat Arab dan Israel telah menegosiasikan normalisasi hubungan diplomatik sejak awal dekade 1990an. Sejak 2015 negeri Yahudi itu memiliki perwakilan tetap di Dubai. Serupa dengan Arab Saudi, kerjasama rahasia antara Israel dan Uni Emirat Arab lebih dititikberatkan untuk melawan Iran.

Siapa Sekutu Rahasia Israel dari Dunia Muslim? Azerbaidjan Israel termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaidjan dari Uni Sovyet. Sebab itu pula kedua negara membina hubungan dekat sejak 1991. Saat ini Azerbaidjan merupakan sumber energi terbesar buat Israel, terutama sejak jalur pipa minyak antara Baku-Tbilisi-Ceyhan diresmikan 2006 silam. Sebaliknya pemerintahan Ilham Aliyev banyak bergantung pada Israel dalam teknologi pertahanan.



Tahun lalu sebanyak 36.000 wisatawan Indonesia menyambangi Yerusalem. Angka kunjungan turis Indonesia yang mengalami lonjakan sebesar 60% dari tahun sebelumnya itu tercatat setara dengan jumlah wisatawan asal Belgia dan Skandinavia.

Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel tetap menjalin kontak lewat mediator asing seperti Singapura. The Jerusalem Post melaporkan, Israel mengekspor barang senilai US$ 121 juta ke Indonesia. Sebaliknya Indonesia menjual komoditas senilai US$ 43 juta ke Israel.

Sejak 2016 Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memulai misi diplomasi menormalisasi hubungan dengan Indonesia. Saat itu ia sempat mengundang perwakilan media dari tanah air. "Saya harap akan ada perubahan di Indonesia," ucapnya kala itu.

Misi Damai Netanyahu?

Dia juga menyempatkan diri bertemu Katib Aam Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, di sela-sela lawatannya di Israel pekan lalu. Saat itu, Staquf bercerita, Netanyahu kembali mengungkapkan niatnya menormalisasi hubungan dengan Indonesia.

"Saya katakan urusan Indonesia dan Israel tidak bisa dilepaskan dari masalah Palestina," kisahnya kepada DW. Staquf menyuarakan dialog damai antara umat beragama buat mendamaikan Israel dan Palestina.

Upayanya itu selaras dengan kebijakan Indonesia yang baru memenangkan kursi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dan berkomitmen akan menggunakan masa kerja hingga 2019 untuk membantu Palestina.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Masjid Al-Aqsa - 1967 Selamanya Yerusalem diperebutkan oleh kaum Muslim dan Yahudi. Uniknya perang yang berkecamuk pada 1967 hampir tidak mengusik kehidupan warga Yerusalem. Menjelang akhir pekan, penduduk muslim berkumpul di Masjid al-Aqsa untuk menunaikan ibadah Sholat Jumat. Foto ini diambil pada 23 Juni 1967, dua pekan setelah perang berakhir.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Masjid Al-Aqsa - 2017 Pada lokasi yang sama kehidupan umat Muslim tidak berubah, meski telah berselang separuh abad. Ribuan warga tetap berduyun-duyun menunaikan ibadah di Masjid Al-Aqsa dan berkumpul di halamanya untuk bersantai.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Makam Absalom - 1967 Lembah Kidron adalah kawasan suci buat umat Yahudi dan Kristen. Selain Makam Absalom, putra Raja Daud yang memberontak, lembah ini juga menampung Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa sebelum mengalami penyaliban.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Makam Absalom - 2017 Sampai saat ini warga Arab dan Yahudi masih berseteru ihwal nama lembah bersejarah ini. Dalam bahasa Ibrani lembah ini dinamai Kidron, sementara warga Arab menyebutnya Wadi al-Joz.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Bukit Zaitun - 1967 Lini pertahanan pasukan Arab-Yordania di Bukit Zaitun yang membentengi bagian timur Yerusalem mengalami gempuran hebat oleh militer Israel. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Yahudi untuk merebut kawasan strategis tersebut.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Bukit Zaitun - 2017 Kini Bukit Zaitun dan kawasan pemukiman Wadi el-Joz yang berada di tepi Yerusalem terlihat modern. Pun menara rumah sakit Augusta Victoria yang dibangun pada awal abad ke19 masih berdiri tegap di puncak Bukit Zaitun. Kawasan tersebut hingga kini dihuni oleh warga Arab di Yerusalem.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Kubah Shakhrah - 1967 Kubah Shakhrah adalah ikon Yerusalem yang diperebutkan. Kompleks suci ini tidak hanya menjadi situs berharga umat Muslim, tetapi juga bangsa Yahudi. Sebab itu keputusan parlemen Israel, Knesset, untuk menyerahkan kompleks Al-Haram kepada umat Muslim sesaat setelah Perang 1967 dianggap mengejutkan oleh banyak pihak.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Kubah Shakhrah - 2017 Buat warga Yahudi, kubah Shakhrah melindungi batu besar, tempat di mana Bumi diciptakan danNabi Ibrahim mengorbankan puteranya. Sementara untuk umat Muslim, dari tempat inilah Nabi Muhammad melakukan perjalanan langit yang dikenal dengan Isra Mi'raj.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Gerbang Damaskus - 1967 Setelah tidak digunakan lagi sebagai benteng pertahanan, Gerbang Damaskus menjadi pintu masuk utama menuju kota tua Yerusalem. Meski terdapat konsensus antara Arab dan Israel untuk tidak menghancurkan bangunan bersejarah, sebagian tembok Gerbang Damaskus turut hancur dalam Perang 1967.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Gerbang Damaskus - 2017 Selama berpuluh tahun, kerusakan pada Gerbang Damaskus yang muncul akibat perang dibiarkan tak tersentuh. Baru 2011 silam Israel merestorasi menara dan sebagian besar tembok yang hancur akibat Perang 1967. Kini Gerbang Damaskus menjadi salah satu atraksi wisata paling digemari turis mancanegara.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Arab Souk - 1967 Pasar Arab adalah jantung perdagangan Yerusalem sejak era Kesultanan Utsmaniyyah. Pada era kerajaan Islam terkuat sepanjang sejarah itu Yerusalem mengalami banyak pembangunan, antara lain tembok yang mengelilingi kota tua dan Pasar Arab.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Arab Souk - 2017 Hingga hari ini Pasar Arab masih riuh oleh pedagang muslim yang menjajakan berbagai barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian khas Arab hingga berbagai jenis suvenir untuk wisatawan.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Restoran Basti - 1967 Restoran Basti sudah dimiliki oleh keluarga muslim Yerusalem sejak 1927. Saat perang berkecamuk pun warga muslim masih menyempatkan diri bertemu di salah satu tempat makan paling tua di Yeruslem itu.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Restoran Basti - 2017 Kini, 50 tahun berselang, restoran Basti menjadi lokasi favorit wisatawan asing yang menjelajah kota tua Yerusalem. Setiap tahun restoran ini selalu tutup lebih awal ketika warga Yahudi merayakan pembebasan dan penggabungan Yerusalem ke wilayah Israel sebagai buntut Perang 1967.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Pemakaman Yahudi - 1967 Pada Perang Enam Hari, komandan militer Israel Motta Gur dan pasukannya memantau kompleks Al-Haram dari punggung Bukit Zaitun yang juga menaungi salah satu pemakaman Yahudi paling tua di Timur Tengah. Setelah merebut kawasan strategis ini dari tangan pasukan Yordania, Israel merencanakan perebutan kota tua Yerusalem.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Pemakaman Yahudi - 2017 Kini, di lokasi yang sama, ribuan wisatawan berfoto untuk mengabadikan kompleks Al-Haram beserta kota tua Yerusalem. Bukit Zaitun tidak cuma tujuan wisata favorit umat Muslim, melainkan juga bangsa Yahudi.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Sabil Qaitbay - 1967 Mata air Qaitbay yang dibangun pada era Kesultanan Mamluk, dianggap sebagai salah satu sudut paling cantik di kompleks Al-Haram. Meski dibangun dengan gaya Islam dengan membubuhkan ayat-ayat Al-Quran, menara mata air ini didesain oleh seorang arsitek beragama Kristen.

Perang 1967: Yerusalem, Dulu dan Sekarang Sabil Qaitbay - 2017 Sejak Perang 1967, semua bangunan bersejarah dan dianggap suci oleh tiga agama Samawi dilindungi dan dijauhkan dari konflik bersenjata. Sebab itu pula berbagai situs bersejarah di Yerusalem nyaris tak berubah meski didera perang dan gelombang kekerasan. Meski begitu Yerusalem tetap berada di episentrum konflik antara Palestina dan Israel.



