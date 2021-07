Setelah Uji Coba 4 Hari Kerja Seminggu, Islandia Pertimbangkan Jam Kerja Lebih Pendek

Presiden AS Joe Biden Umumkan Penarikan Pasukan AS dari Afganistan Rampung Akhir Agustus

Presiden AS Joe Biden mengatakan "tidak dapat dihindari" bahwa Taliban akan mengambil alih Afganistan setelah penarikan pasukan AS dari negara itu. Biden juga mengatakan AS akan mengakhiri penarikan pada akhir Agustus.