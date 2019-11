Iran Perdebatkan Promosi Praktik Poligami oleh Kaum Konservatif

Menguak Rumah Pemimpin Sekte Poligami

Sang pemimpin sekte poligami

Masih ingat Warren Jeffs? Ia pemimpin sekte poligami di AS yang divonis penjara seumur hidup pada tahun 2011 dalam kasus kekerasan seksual pada anak-anak perempuan di bawah umur. Sekte yang dipimpinnya, Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (FLDS), menyempal dari aliran utama Gereja Mormon. Sekte itu memperbolehkan punya banyak istri.