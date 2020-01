Inilah Negara Asing Yang Mengevakuasi Warganya dari Wuhan

Jepang melaporkan, sejauh ini sudah mengevakuasi 206 warganya dari Wuhan dengan pesawat charter. "Mereka semua langsung dibawa ke sebuah rumah sakit khusus untuk penyakit infeksi di Tokyo", kata PM Jepang Shinzo Abe kepada anggota parlemen hari Rabu (29/1). "Lima orang yang dievakuasi kini dirawat di rumah sakit karena menunjukkan gejala demam", tambahnya.

Selain Jepang, AS juga sudah mengirim pesawat menjemput staf diplomatik dan keluarganya yang bekerja di konsulat AS di Wuhan. Kedutaan Besar AS di Beijing melaporkan, pesawat itu membawa 240 penumpang dan sudah mendarat di Alaska untuk mengisi bahan bakar, sebelum melanjutkan perjalanan ke California.

Korea Selatan diberitakan akan menyewa dua pesawat komersial untuk menjemput warganya yang ada di Wuhan.

Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan lebih 400 warganya di Cina sudah mendaftarkan diri untuk dievakuasi. Kebanyakan memiliki kewarganegaraan ganda. Perdana Menterin Scott Morrison mengatakan, pihaknya masih bernegosiasi dengan otoritas Cina untuk rencana evakuasi. Australia saat ini bekerjasama dengan AS, Inggris dan Selandia Baru untuk melakukan operasi evakuasi gabungan.

Warga Jepang yang dievakuasi dari Wuhan tiba di bandara Haneda, Tokyo

Kebanyakan negara Asia masih menunggu konfirmasi

PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, pemerintahnya akan mengirimkan pesawat untuk mengevakuasi 78 warganya yang ada di Wuhan. Filipina melaporkan ada sekitar 150 warganya berada di Wuhan dan 150 lainnya di bagian lain di provinsi Hubei.

.PM Thailand Prayut Chan-O-Cha mengatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari otoritas Cina untuk memulangkan 64 warga Thailand dari Wuhan. Mereka adalah 49 pelajar dan 15 pekerja atau turis.

Pemerintah Sri Lanka menyebutkan ada sekitar 860 mahasiswanya yang berada di Cina. Colombo masih menunggu konfirmasi dari otoritas Cina untuk melakukan evakuasi 32 mahasiswa dan keluarganya dari Wuhan.

Prancis juga mengumumkan akan mengirim pesawat ke Wuhan hari Kamis atau Jumat, yang akann kembali ke Prancis Jumat atau Sabtu. Selain itu masih direncanakan penerbangan evakuasi tambahan, Sekitar 500 sampai 1000 warga Prancis diperkirakan berada di Wuhan saat ini.

Uni Eropa menegaskan akan memberi dukungan finasial untuk rencana evakuasi warga Prancis dan warga Uni Eropa lain darti Wuhan. Namun Komisi Eropa menegaskan "hanya mereka yang benar-benar sehat dan tidak menunjukkan gejala flu" yang akan diijinkan masuk pesawat.

Fakta tentang Wuhan Hubungan udara Kota ini adalah pusat industri dan komersial di kawasan tengah Cina. Kota ini juga jadi pusat transportasi. Dalam beberapa tahun belakangan sektor penerbangan berkembang pesat. Sejumlah perusahaan penerbangan menawarkan hingga 332.861 kursi bagi penumpang yang berangkat dari bandar udara internasional Tianhe, bulan Januari 2020. Setahun sebelumnya hanya separuhnya. Demikian informasi Flightglobal.

Fakta tentang Wuhan Industri otomotif Perekonomian berkembang pesat di Wuhan. Di kota itu terdapat lebih dari 80 perusahaan Prancis, antara lain Renult dan Peugeot SA. Demikian keterangan pemerintah lokal di situsnya. Dalam foto terlihat karyawan sedang mengecek mobil sedan di pabrik ketiga Peugeot Citroen di Wuhan.

Fakta tentang Wuhan Lokasi strategis Wuhan adalah lokasi pelabuhan dalam negeri terbesar di Cina, dan menjadi gerbang menuju bendungan raksasa hidroelektrik, yang disebut Bendungan Tiga Ngarai. Ini adalah proyek pengadaan energi terbesar di dunia, dari segi kapasitas terpasang.

Fakta tentang Wuhan Rumah sakit darurat raksasa Akibat semakin menyebarnya virus corona, kini pemerintah menginstruksikan pendirian rumah sakit secepat mungkin, untuk merawat mereka yang tertular. Jika sudah berdiri, rumah sakit rencananya akan bisa menyediakan 1.000 tempat tidur untuk pasien.

Fakta tentang Wuhan Menarik turis Kota yang berdiri di kawasan seluas sekitar 8.500 km persegi juga mencakup sejumlah bukit dan danau, misalnya danau Tangxun. Kondisi geografi yang menarik ini juga menjadi daya tarik bagi turis. Foto: replika Istana Neuschwanstein, yang berdiri di Taman Wanguo. Taman itu kini tidak terturus. Istana Neuschwanstein yang asli berdiri di Jerman.

Fakta tentang Wuhan Pertemuan jalur kereta api Tiga stasiun kereta api di Wuhan jadi tempat perhentian dan keberangkatan bagi perjalanan ke Beijing dan kota Guangzhou di Cina Selatan, antara lain dengan kereta super cepat. Akibat Tahun Baru Imlek yang jatuh pekan lalu, bahaya penyebaran virus Corona meningkat, mengingat banyaknya orang yang bepergian dengan kereta api ke daerah lain Cina. (Sumber: rtr, dpa, ap, Ed.: ml/pkp)



Kasus infeksi Corona di Jerman bertambah menjadi 4 orang

Pemerintah Jerman sementara ini belum mengumumkan secara resmi rencana evakuasi warganya dari Wuhan. Namun media lokal melaporkan, sebuah pesawat pengangkut milik militer Jerman akan diberangkatkan Rabu sore waktu setempat menuju Wuhan, untuk menjemput sekitar 90 warga Jerman yang berada di sana.

Kasus infeksi Corona virus di Jerman menurut otoritas kesehatan negara bagian Bayern, bertambah menjadi empat orang. Tiga orang lain dilaporkan terinfeksi, setelah satu warga Jerman pertama kali terdeteksi Corona virus pada hari Senin (27/1). Ketiga orang yang terinfeksi adalah rekan kerja pasien yang pertama tertular oleh seorang teknisi asal Cina yang melakukan pelatihan di Jerman. Keempat orang itu bekerja di perusahaan asesoris mobil yang sama di Jerman Selatan.

hp/as (af, rtr, dpa)