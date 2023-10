Inilah Deretan Penyabet Hadiah Nobel 2023

Jon Fosse memenangkan Hadiah Nobel Sastra 2023. Penulis Norwegia ini dipuji karena "drama dan prosa inovatifnya yang menyuarakan hal-hal yang tidak dapat terungkapkan." Penghargaan ini bernilai 11 juta crown Swedia atau setara 15 miliar rupiah.

Lahir pada tahun 1959 di kota pesisir Haugesund, Norwegia, Fosse dianggap sebagai salah satu penulis kontemporer Eropa yang paling penting. Dia telah menulis lebih dari 30 drama yang dipentaskan di seluruh dunia dalam beberapa bahasa dan meraup banyak penghargaan. Pemenang tahun lalu adalah penulis Perancis, Annie Ernaux, yang dipuji karena "keberanian dan ketajaman kritisnya".

"Karyanya yang luar biasa ditulis dalam bahasa Norwegia Nynorsk (salah satu bentuk bahasa tertulis di Norwegia) dan mencakup berbagai genre yang mencakup banyak drama, novel, kumpulan puisi, esai, buku anak-anak, dan terjemahan," kata juri.

"Meskipun saat ini dia adalah salah satu penulis drama yang paling banyak tampil di dunia, dia juga semakin dikenal karena prosanya." Nama Jon Fosse dalam beberapa tahun terakhir sudah disebut-sebut akan menjadi peraih Hadiah Nobel Sastra hingga akhirnya terealisasi tahun ini.

John Fosse Foto: Jessica Gow/TT/AFP

"Saya melihat hadiah ini sebagai penghargaan terhadap sastra, yang pertama-tama dan utama bertujuan untuk menjadi sastra, tanpa pertimbangan lain," kata penulis dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh penerbitnya tepat setelah panitia Hadiah Nobel mengumumkan namanya. .

Fosse dinobatkan sebagai "Beckett abad ke-21" oleh harian Prancis Le Monde dan sebagai "salah satu penulis paling provokatif dalam teater kontemporer", oleh Globe & Mail Kanada. Fosse menerbitkan novel pertamanya, "Merah, Hitam," pada tahun 1983. Sejak itu ia telah menerbitkan banyak novel, cerita, buku puisi, kumpulan esai, dan bahkan buku anak-anak.

Setelah drama pertamanya, yang judul bahasa Inggrisnya adalah "And We'll Never Be Parted," diterbitkan pada tahun 1994, penulis produktif ini kemudian menulis sekitar 40 karya teatrikal.

Terobosan internasionalnya sebagai penulis drama terjadi pada pementasan "Someone Is Going to Come" pada tahun 1999 yang disutradarai mendiang sutradara teater Prancis, Claude Regy. Drama ini berpusat pada seorang pria dan seorang perempuan yang pindah ke sebuah rumah kumuh di antah berantah untuk menyendiri, namun dengan cepat menjadi paranoid bahwa "seseorang akan datang," dan akibatnya memicu kecemburuan tersembunyi dalam diri pasangan tersebut.

Riset kilatan cahaya sabet Nobel Fisika

Pada hari Selasa (03/10), Hadiah Nobel Fisika dianugerahkan kepada para ilmuwan yang mempelajari elektron dalam kilatan cahaya. Tiga orang ilmuwan, yakni Pierre Agostini, Ferenc Krausz dan Anne L'Huillier mendapat Hadiah Nobel bidang fisika berkat keberhasilan mereka mengamati elektron dalam hitungan sepersekian detik. Pierre Agostini adalah peneliti dari Ohio State University (Amerika Serikat), Ferenc Krausz dari Max Planck Institute of Quantum Optic dan Ludwig-Maximilians Universitat Munchen (Jerman), serta Anne L’Huillier dari Lund University (Swedia).

Pemenang Nobel Fisika 2023: Pierre Agostini, Ferenc Krausz dan Anne L' Huillier Foto: Anders Wiklund/TT News Agency/REUTERS

Dalam riset elektron, perubahan terjadi dalam waktu amat cepat, yakni sepersepuluh attodetik, sehingga sangat sulit mempelajari dan mengeksplorasi misteri elektron. Satu attodetik adalah sepersejuta triliun detik atau sepersejuta nanodetik. Namun ketiga ilmuwan ini sukses menciptakan pulsa cahaya amat pendek yang dapat digunakan untuk mengukur proses cepat pergerakan elektron atau perubahan energi. Eksperimen ketiga ilmuwan itu telah menghasilkan gelombang cahaya yang amat pendek dan mampu diukur dalam attodetik. Hal ini kemudian menunjukkan gelombang cahaya dapat digunakan untuk memberikan gambaran terkait beragam proses fisika yang terjadi di dalam atom dan molekul.

Nobel kedokteran masih seputar riset COVID-19

Pada awal minggu ini, penghargaan Nobel bidang kedokteran diberikan kepada dua ilmuwan yang membantu meletakkan dasar bagi vaksin mRNA untuk melawan COVID-19. Katalin Kariko dan Drew Weissman dianggap "berkontribusi pada tingkat pengembangan vaksin yang belum pernah terjadi sebelumnya pada salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia di zaman modern," kata juri, sebagaimana dikutip AFP. Tidak seperti vaksin tradisional yang menggunakan virus yang dilemahkan atau bagian penting dari protein virus, vaksin mRNA menyediakan molekul genetik yang memberi tahu sel protein apa yang harus dibuat, yang mensimulasikan infeksi dan melatih sistem kekebalan ketika bertemu dengan virus yang sebenarnya.

Pemenang Nobel Kedokteran 2023: Drew Weissman und Katalin Kariko Foto: Peggy Peterson Photography/Penn Medicine

Riset ini pertama kali menunjukkan hasil pada tahun 1990-an, namun baru pada pertengahan tahun 2000-an Weissman dan Kariko mengembangkan teknik untuk mengendalikan respons peradangan berbahaya yang terlihat pada hewan yang terpapar molekul-molekul ini, sehingga membuka jalan untuk mengembangkan vaksin yang aman bagi manusia.

Nobel Kimia untuk riset titik kuantum

Sementara kemarin, Rabu (04/10) Hadiah Nobel Kimia dianugerahkan kepada tiga ilmuwan yang mengembangkan teknologi titik kuantum.: Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus dan Alexei I. Ekimov menerima Hadiah Nobel Kimia atas pengembangan titik kuantum, nanopartikel yang dapat disesuaikan dan memiliki sifat berbeda-beda bergantung pada ukurannya. "Titik-titik kuantum memiliki banyak sifat menarik dan tidak biasa. Yang penting, titik-titik tersebut memiliki warna berbeda tergantung ukurannya,” kata Ketua Komite Nobel Kimia, Johan Aqvist.

Anda mungkin melihat cahaya yang dipancarkan dari titik-titik kuantum saat ini, karena banyak monitor komputer dan televisi modern menggunakan titik-titik kuantum untuk menciptakan warna pada setiap piksel. Tapi itu belum semuanya. Teknologi ini digunakan dalam penelitian biomedis untuk memvisualisasikan molekul. Di masa depan, titik-titik kuantum dapat digunakan dalam bidang baru komunikasi kuantum, elektronik fleksibel, sensor mini, serta dalam meningkatkan teknologi sel surya.

Pemenang Nobel Kimia 2023: Moungi Bawendi, Louis Brus, dan Alexei Ekimov Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

Teori titik kuantum sudah ada sejak lebih dari seratus tahun yang lalu, namun para ilmuwan merasa hampir mustahil untuk menghasilkan bahan-bahan ini. Mereka harus mampu membuat kristal sempurna yang strukturnya harus presisi hingga ke tingkat atom.

Pemenang Hadiah Nobel Alexei Ekimov menjadi orang pertama yang berhasil menciptakan efek kuantum yang bergantung pada ukuran pada kaca. Dia melakukan ini dengan memproduksi nanopartikel tembaga klorin yang menampilkan efek kuantum ini.

Louis Brus mengamati efek yang sama untuk nanopartikel yang mengambang bebas dalam larutan cair. Agar titik-titik tersebut berguna, titik-titik tersebut perlu dibuat dengan kontrol ekstrem terhadap ukuran dan permukaan. Bawendi dianugerahi Hadiah Nobel karena melakukan hal ini, di mana ia menemukan metode kimia untuk menciptakan titik-titik kuantum, yang memungkinkan para ilmuwan menyempurnakan produksi nanopartikel dengan ukuran dan kualitas yang sangat spesifik.

Minim pemenang perempuan

Tidak ada ilmuwan perempuan yang meraih penghargaan Hadiah Nobel Kimia tahun ini. Hadiah Nobel Kimia telah diberikan sebanyak 115 kali sejak tahun 1901, kepada total 192 orang. Hanya delapan perempuan yang menerimanya sejauh ini.

Jumlah perempuan peraih Nobel di bidang ilmu pengetahuan alam sangat sedikit karena, sejak lama, perempuan tidak mendapat akses belajar kedokteran, fisika atau kimia. Hal ini mulai berubah ketika hadiah Nobel ditetapkan. Namun masih banyak yang menganggap perempuan tidak layak untuk melakukan penelitian, dan kontribusi mereka terhadap sains kurang mendapat pengakuan dibandingkan rekan laki-laki mereka – sebuah masalah yang masih dihadapi banyak ilmuwan perempuan hingga saat ini.

Pengumuman Hadiah Nobel akan dilanjutkan dengan Hadiah Nobel Perdamaian. Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi akan diumumkan pada Senin, 09 Oktober 2023.

ap/yf (Berbagai sumber)