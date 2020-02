Ini Dampak Badai Ciara yang Porak-porandakan Eropa

Minggu (09/02) pagi waktu setempat, badai besar telah menerjang Eropa utara dan kemudian bergerak menuju selatan. Badai musim dingin ekstrem yang dikenal dengan sebutan ‘‘Ciara‘‘ atau ‘‘Sabine‘‘ itu telah membuat sejumlah kegiatan publik dan layanan perjalanan berhenti beroperasi.

Berikut dampaknya bagi sejumlah negara Eropa:

Jerman

Jerman telah mengeluarkan peringatan badai terkuat kedua yang menerjang sebagian besar wilayahnya. Di beberapa bagian Black Forest, peringatan akibat badai telah dinaikan statusnya ke tingkat tertinggi.

Senin (10/02) dini hari, dua orang mengalami luka serius akibat tertimpa pohon tumbang di kota Saarbrücken.

Badai Sabine yang memiliki kecepatan angin 120 km per jam telah mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menyebabkan gangguan lalu lintas. Pada Minggu (09/02) sore, kecepatan angin mencapai 150 km per jam dan menghantam pegunungan Harz di Jerman tengah. Sementara di Kiel, kecepatan angin di angka 120 km per jam.

Minggu (09/02) siang, Bandara Düsseldorf membatalkan penerbangan atau mengalihkan sebanyak 111 penerbangan. Kebijakan serupa juga dilakukan pihak Bandara Colonge-Bonn. Kedua bandara memberi pengumuman kepada para penumpang untuk melanjutkan penerbangannya pada Senin (10/02).

Juru bicara operator Bandara Frankfurt mengatakan sekitar 180 keberangkatan dan kedatangan, yakni sekitar 15 persennya dari penerbangan yang terjadwal juga telah dibatalkan. Ia juga menambahkan 130 penerbangan yang telah dijadwalkan pada Senin (10/02) juga dibatalkan.

Sementara, operator maskapai nasional Lufthansa mengatakan penerbangan jarak dekat dan jarak jauh dari Bandara München juga telah dihentikan sementara hingga Senin (10/02) siang.

Operator kereta Deutsche Bahn (DB) mengatakan akan menghentikan perjalanan kereta jarak jauh sebagai akibat adanya badai Sabine. ‘‘Karena perkembangan saat ini dan angin yang sangat kuat, kami telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua lalu lintas jarak jauh secara progresif di Jerman mulai dari 18.00 waktu setempat,‘‘ ujar DB. Kereta dibatalkan hingga setidaknya Senin (10/02) pukul 10.00 pagi.

Pertandingan Bundesliga antara Borussia Mönchengladbach dan FC Köln yang tiketnya telah habis terjual juga dibatalkan. Piala Dunia Ski Jumping di Willingen, di negara bagian Hessen, juga telah dibatalkan sejak Sabtu (08/02).

Otoritas Jerman mengeluarkan peringatan tingkat dua akibat badai besar

Inggris

Badai Ciara juga menerjang Inggris dan disebut sebagai yang terkuat sejak tahun 2013.

Badan Meteorologi Inggris mengeluarkan lebih dari 200 peringatan banjir setelelah terjadi hujan lebat yang menyebabkan beberapa sungai meluap. Curah hujan yang turun di kawasan taman nasional Lake District Inggris dalam periode 24 jam, berada di angka lebih dari 150 milimeter.

Cuaca buruk juga menyebabkan pohon tumbang dan menyebabkan sekitar 30 ribu rumah mengalami pemadaman listrik.

Badan Meteoroogi Inggris menyebutkan kekuatan angin tercatat 150 km per jam di Aberdaron, Wales utara.

Puluhan jadwal penerbangan dibatalkan dan perjalanan kereta api dihentikan sementara. Maskapai British Airways menawarkan pemesanan ulang bagi penumpang yang penerbangannya dibatalkan. Perusahaan kereta api nasional Inggris menyarankan penumpang untuk tidak melakukan perjalanan menggunakan kereta api hingga waktu yang ditentukan.

Sejumlah kapal feri di pelabuhan Dover Inggris terpaksa menghentikan kegiatan berlayar mereka akibat gelombang besar.

Puluhan acara olahraga dibatalkan, termasuk pertandingan Liga Premier antara Manchester City dan West Ham, derbi sepak bola Liga Super Wanita, dan dua pertandingan rugby Liga Super.

Di Skotlandia, tiga orang dilaporkan terluka akibat tertimpa atap pub yang ambruk.

Belgia

Sementara pada Minggu (09/02) pukul 10 pagi waktu setempat, Badai Ciara telah menerjang kawasan Belgia dengan kecepatan angin sekitar 130 km/jam atau lebih. Sekitar 60 penerbangan di Bandara Brussels telah dibatalkan, termasuk penerbangan maskapai Lufthansa dan Eurowings. Sementara pertandingan kejuaraan liga sepak bola Belgia pada Minggu (09/02) harus ditunda.

Prancis

Pihak berwenang telah memperingatkan adanya sejumlah kerusakan akibat banjir dan badai di baratlaut Prancis. Di pegunungan Vosges, kecepatan angin diperkirakan mencapai 140 km per jam. Pihak berwenang memperingatkan warga agar tidak pergi ke hutan dan memarkir mobil di bawah pohon.

Pelabuhan Calais ditutup karena gelombang yang berbahaya.

Belanda

Badai dengan kecepatan angin 100 km per jam terjadi pada Minggu (09/02) siang. Otoritas setempat memperingatkan warga untuk meninggalkan karavan mereka. Sementara asosiasi sepak bola nasional membatalkan semua pertandingan liga profesionalnya. Maskapai KLM menghentikan membatalkan puluhan penebrangan dari dan ke bandara Schiphol Amsterdam.

Namun sejumlah pengendara olahraga sepeda ekstrem tetap berkompetisi di Kejuaraan Bersepeda Headwind Belanda dan mengabaikan peringatan pihak berwenang. Mereka mengendarai sepeda sepanjang 8,5 kilometer di pantai Zeeland. Acara ini disebut sebagai kegiatan bersepeda gunung versi Belanda.

Irlandia

Badan cuaca nasional Irlandia memperingatkan bahwa wilayah pantai di utara dan baratlaut mungkin akan terkena banjir sebagai akibat dari naiknya air laut. Akibat badai, sebuah acara di Galway yang bertajuk Ibu Kota Kebudayaan Eropa 2020 telah dibatalkan pada Sabtu (08/02) malam.

Dalam siaran media Irlandia, RTE, menyebutkan sekitar 10 ribu rumah mati listrik.

Denmark

Sebelumnya, ramalan cuaca telah memperingatkan bahwa kekuatan angin topan bisa menghantam Denmark pada Minggu (10/02) malam.

Surat kabar Denmark, Jyllands Posten melaporkan seorang wanita dan seorang anak hanyut ke laut dari sebuah dermaga, namun keduanya berhasil diselamatkan. Setelahnya banyak warga juga melaporkan beberapa kecelakaan lalu lintas.

Pengemudi motor dilarang menggunakan jembatan besar, seperti Great Belt Bridge yang menghubungkan bagian timur dan barat Denmark.

Norwegia

Institut Meteorologi Norwegia mengeluarkan peringatan kepada warga di bagian selatan dan timur hingga Minggu (09/02) malam. Beberapa layanan feri menuju Swedia dan Denmark dihentikan dan beberapa jalan ditutup. Angin kencang mencegah kapal penumpang Denmark berlabuh di Oslo.

