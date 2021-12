Mahfud MD: Indonesia Melindungi Seluruh Umat Beragama

Sejarah Singkat Boneka Kayu Pemecah Kacang

Melalui pertunjukan balet

Tahun 1816, penulis asal Jerman, E.T.A. Hoffmann menciptakan "The Nutcracker and the Mouse King". Selanjutnya penulis Prancis, Alexandre Dumas mengadaptasi cerita tersebut pada 1844, yang kemudian diubah menjadi pertunjukan balet oleh komposer Rusia, Tchaikovsky pada 1892. Pagelaran balet tersebut berkontribusi pada ketenaran boneka kayu pemecah kacang di seluruh dunia.