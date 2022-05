Indonesia dan Jerman Saling Mendekat Jelang KTT G7?

Menemukan Kopi Indonesia di Berlin

My Bali Coffee

Perusahaan My Bali didirikan oleh Sascha Bayu Handoyo, warga negara Jerman keturunan Indonesia. My Bali menjual kopi dengan ragam varian rasa dari Mandheiling hingga Luwak. Mereka punya gaya berjualan kopi yang unik: road trip dengan VW klasik. Kopi My Bali turut bekerja sama dengan Supermarket retail Jerman seperti Rewe. Harga kopinya dimulai dengan harga 9.90€ per 250 gram.