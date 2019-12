Indonesia Bidik Wisatawan Asal Eropa, Pengamat: Berpotensi Tambah Devisa

Pegiat pariwisata, Taufan Rahmadi menyambut baik strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk menggaet wisatawan asal Eropa dan Amerika Serikat dibanding wisatawan asal Cina dan negara-negara Asean. Ia menyebut jika wisatawan asal Eropa dan Amerika Serikat berpotensi memberikan devisa lebih bagi Indonesia dibanding wisatawan asal Cina.

"Wisatawan asal Cina ini memang bisa datang banyak tapi secara spending mereka tidak terlalu menarik. Kalau mau cari wisatawan banyak bisa dari Cina lah, tapi paradigma ini harus diubah. Saya termasuk orang yang mendukung peningkatan quality tourism daripada quantity tourism. Kita bisa bicara devisanya," ungkap Taufan saat diwawancari DW Indonesia, Jumat (27/12) siang.

"Negara-negara Eropa, Timur Tengah, Amerika, mereka (wisatawan) datang ke Indonesia lengkap dengan segala fasilitasnya dan mereka memiiki itinerary yang pasti membuat spending mereka tinggi," lanjutnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama mengatakan bahwa strategi ini coba dijalankan oleh Kemenparekraf karena diketahui jumlah kedatangan wisatawan asal Cina di Indonesia melemah. Diduga pelemahan tersebut terjadi seiring meningkatnya tensi perang dagang antara Cina dengan AS.

"Kita enggak harus melulu (mengandalkan turis) dari Cina. Kita akan bidik negara-negara di Eropa seperti Inggris. Pasar ini belum terlalu kita garap saat ini," jelas Wishnutama dikutip dari Tempo (26/12).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara asal Eropa dari Januari-Oktober 2019 tercatat sebanyak 1.776.476 orang meningkat sedikit dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.744.875 orang.

Untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara asal Cina dari Januari-Oktober 2019 tercatat sebanyak 1.772.365 orang. Sementara di periode yang sama pada tahun 2018 dan 2017 yakni tercatat sebanyak 1.701.438 dan 1.871.010 orang.

Sesuai keinginan orang Eropa?

Kepada DW Indonesia, Taufan menilai bahwa destinasi-destinasi wisata di Indonesia sangat terkenal akan warisan budaya, sejarah, maupun keindahan alamnya. Semua itu menurutnya sangat sesuai dengan apa yang dicari oleh wisatawan mancanegara asal Eropa dan Amerika Serikat jika mereka hendak berlibur. Maka itu, Taufan berharap pemerintah melalui Kemenparekraf terus membuat inovasi demi menggaet wisatawan mancanegara.

Pegiat pariwisata Taufan Rahmadi

"Ini membicarakan segmentasi market, dimana money is not the issue (uang bukan masalah) tapi yang penting adalah kualitas dari pelayanan kita di destinasi wisata," ujar Taufan.

Pekerjaan rumah paling utama yang dimiliki pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesiapan amenitas yang ada agar wisatawan asal mancanegara terus berdatangan ke Indonesia. Terlebih lagi pemerintah telah mencanangkan pengelompokkan destinasi premium dan super premium. Amenitas merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan seorang wisatawan selama mengunjungi suatu destinasi.

"Hotelnya bagaimana pelayanannya, akomodasi, restoran kualitas penyajian makanannya, kualitas sumber daya manusianya, harus betul-betul sesuai dengan standar. Lalu kita bicara tentang akses. Saya pikir kalau bicara airport semua sudah bisa, cuma sekarang berbicara bisa tidak pesawat berbadan lebar masuk langsung ke destinasi wisata?" jelas Taufan.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 1. Indonesia Indonesia menyediakan resor modern, pantai terpencil, dan kuil yang menakjubkan. Indonesia disebut memiliki perpaduan antara kuil kuno, pantai selancar terkenal di dunia, dan spiritualitas yang mengundang. Bahkan para shaman dan spa gaya baru hidup berdampingan secara damai. Tidak mengherankan Indonesia mendapat nilai tertinggi di antara para pembaca kami, tulis CNTravelller.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 2. Thailand Lama menjadi destinasi bagi para pelancong dan wisatawan backpacker, perpaduan antara metro yang ramai di Thailand, budaya makanan jalanan yang tak terlupakan, dan pantai yang indah menarik para pelancong dari semua kalangan. Thailand dapat digambarkan dengan satu kata: Energik.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 3. Portugal Dengan meningkatnya jumlah penerbangan ke ibu kota Lisbon, ditambah ramainya pemandangan kreatif, menjadikan Portugal sebagai salah satu tujuan wisata utama. Anda bisa bersantai di karya ubin bersejarah, yang dikenal sebagai azulejos di Lisbon, sembari mencari kafe atau lounge yang menampilkan pertunjukan fado, gaya musik khas negara ini.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 4. Sri Lanka Ketika teroris menyerang Sri Lanka awal 2019, reputasi negara pulau itu sempat anjlok dan harus dibangun kembali dengan susah payah. Pada bulan-bulan berikutnya, Sri Lanka berupaya sekali lagi untuk menarik para pelancong — misalnya dengan menawarkan turis visa perjalanan gratis — dan perlahan-lahan, mereka kembali. Sri Lanka menawarkan segudang pesona bagi mereka yang ingin menjelajah.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 5. Afrika Selatan Terletak di ujung Afrika, Afrika Selatan adalah salah satu negara paling dinamis di benua itu: taman safari liar, pegunungan dan pantai yang menakjubkan. Kota-kota seperti Cape Town dan Johannesburg menarik perhatian banyak turis mancanegara. Anda tidak akan menyesalinya. Anda dapat menjelajah taman-taman nasional yang menakjubkan dan hotel-hotel terpencil yang indah.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 6. Peru Peru menargetkan sekitar 7 juta wisatawan pada tahun 2021, yang berarti sekarang saatnya untuk Anda pergi ke negara Amerika Selatan jika belum melakukannya. Situs-situs ikonik seperti Machu Picchu, kota Cuzco, dan Lembah Suci memang jadi tujuan utama, tapi negara ini menawarkan banyak tujuan lain bagi para petualang, sambil belajar tentang sejarah kembar Peru dan tetangganya Chili.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 7. Yunani Dalam beberapa tahun terakhir, Yunani telah pulih dari krisis keuangan, dan perlahan bangkit kembali. Ini paling jelas terlihat di ibu kota Athena — tempat kelahiran peradaban barat, dan tempat lahir sastra dan filsafat kuno. Yunani, tentu saja terkenal dengan pulau-pulaunya juga, seperti "kartu pos hidup" Santorini dan Mykonos.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 8. Filipina Filipina bukan hanya salah satu negara tujuan wisata utama, tetapi juga memiliki salah satu dari lima pulau terindah, menurut pembaca kami. Pulau Palawan hanya satu setengah jam penerbangan dari ibukota Manila, dan menawarkan pantai-pantai teduh bagi mereka yang mencari pelarian sejati.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 9. Italia Apa lagi yang bisa diceritakan tentang Italia dan kota abadi Roma? Dari Coloseum yang ikonik hingga rantaian restorannya yang seperti tanpa habis. Anda tentu juga harus berkunjung ke kota seni Venesia. Tapi masih banyak peninggalan kuno dan indah yang terus menarik wisatawan dan pelancong mancanegara yang menekuni sejarah.

Indonesia Negara Tujuan Terbaik Versi CNTraveler Readers Choice Award 2019 10. Vietnam Vietnam adalah negara yang memiliki banyak tujuan wisata yang bisa dicapai dengan baik. Metropolitan ramai seperti Hanoi, Ho Chi Minh City dan Hoi An terkenal dengan makanan jalanan yang ramai, pasar, dan situs-situs budaya. Tapi situs-situs menakjubkan di kawasan pantainya juga legendaris, seperti kawasan Halong, yang sudah sering jadi latar film-film Hollywood. (hp/gtp)



Harus seimbang dengan eksosistem yang ada

Sementara itu, berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh IDEP Foundation atau Yayasan IDEP Selaras Alam, sebuah yayasan yang fokus pada pembangunan berkelanjutan di Bali, mengungkapkan bahwa 65% air di Bali digunakan untuk keperluan pariwisata.

Muka air tanah di beberapa wilayah di Bali, terutama di daerah bagian selatan, diketahui telah mengalami penurunan hingga lebih dari 50 meter dalam waktu kurang dari 10 tahun. Akibatnya, Bali pun terancam krisis air bersih. Hal ini semakin diperparah dengan adanya "eksplorasi dan eksploitasi air tanah", karena pesatnya pertumbuhan pariwisata di Pulau Dewata.

"Jadi banyak terjadi eksploitasi air tanah itu terlebih di daerah-daerah yang banyak perhotelan dan vila pokoknya yang mengarah ke tourism," papar Dewie Anggraini, Fundraiser dan Communication Officer IDEP Foundation kepada DW Indonesia.

Sama halnya dengan Dewie, Wayan Tuji (48) warga Canggu, Bali, juga sampaikan kekhawatirannya akibat bisnis pariwisata yang semakin meningkat. Wayan yang sehari-hari bekerja sebagai petani, mengaku kesulitan untuk mencari rumput untuk diberikan kepada sapinya. Hal ini dikarenakan semakin banyak lahan terbuka di Bali yang disulap menjadi hotel oleh para pengembang properti.

"Ketika lahan-lahan tersebut berubah, saya harus jual sapi saya karena saya tidak tahu lagi harus mencari rumput di sekitar sini," ungkap Wayan dilansir Al Jazeera.

Menanggapi ini, Taufan Rahmadi yang juga founder Temannya Wisatawan menyayangkan hal ini. Musababnya sustainable tourism (wisata berkelanjutan) merupakan unsur penting dalam pengembangan quality tourism (wisata berkualitas). Ia menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi di wilayahnya masing-masing.

"Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan pragmatis semata, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten melupakan prinsip-prinsip pariwisata pada hakikatnya, yakni sustainable tourism. Kalau mau pariwisata kita oke, alam kita terjaga, budaya kita tetap orisinil autentik, aturan harus dijaga oleh (pemerintah) daerah sebagai pemilik destinasi," pungkas Taufan.

rap/na (dari berbagai sumber)