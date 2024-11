Ilmuwan Temukan Ubur-ubur yang Bisa Kembali Muda

Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan menemukan hal unik di dunia perubur-uburan. Kamu mungkin pernah mendengar temuan tentang "ubur-ubur abadi," yang juga ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1980-an oleh dua ilmuwan muda, Christian Sommer dan Giorgio Bavestrello.

Ilmuwan menemukan bahwa ketika ubur-ubur Turritopsis dohrnii dewasa tengah stres, mereka kembali ke tahap awal siklus hidup mereka, alih-alih mati.

Biasanya, ubur-ubur dewasa (medusa) melepaskan tahap larva yang berenang bebas dari organisme yang dikenal sebagai planula. Planula membentuk koloni polip, dan koloni-koloni tersebut akhirnya melepaskan medusa baru.

Namun, seperti yang pernah ditulis oleh pemimpin lab mereka saat itu, Ferdinando Boero, di majalah The Biologist, Sommer dan Bavestrello melihat sebuah proses yang "seperti kupu-kupu yang berubah kembali menjadi ulat."

Saat stres, ubur-ubur kembali ke 'masa muda'

Proses ini disebut pertumbuhan atau perkembangan terbalik. Dan tampaknya sekarang Turritopsis dohrnii bukan satu-satunya makhluk mirip ubur-ubur yang mampu melakukannya.

Dua ilmuwan di Norwegia telah menemukan bahwa ubur-ubur sisir dari spesies Mnemiopsis leidyi berbalik dari "lobate" dewasa, atau dewasa dengan lobus, ke keadaan larva awal. Ini juga ketika mereka merasa stres.

"Abadi tampaknya adalah istilah yang kurang tepat. 'Perkembangan terbalik' lebih tepat," kata Pawel Burkhardt, salah satu peneliti, yang juga ahli saraf evolusi di Michael Sars Centre, di Universitas Bergen di Norwegia.

Rekan Burkhardt dan penulis utama penelitian tersebut, Joan Soto-Angel, mengatakan kelaparan berkepanjangan dan cedera fisik atau lobektomi (memotong lobus dewasa) pada ubur-ubur sisir adalah pemicu stres yang diikuti pola makan yang rendah.

Mereka menemukan bahwa hewan yang menjalani lobektomi memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dan tingkat keberhasilan pembalikan yang lebih tinggi, dengan enam dari 15 (40%) hewan yang sepenuhnya pulih. Sebaliknya, kelaparan berkepanjangan hanya menghasilkan tujuh dari 50 (14%) hewan yang sepenuhnya pulih.

Hal yang unik tentang Mnemiopsis adalah satu individu dapat berubah menjadi satu larva," kata Burkhardt. "Jadi Anda dapat melacaknya. Sedangkan pada Turritopsis, itu tidak begitu jelas."

Temuan ini signifikan, tulis Ferdinando Boero, yang tidak menjadi bagian dari penelitian terbaru, dalam email kepada DW. "Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan terbalik juga dapat terjadi pada non-cnidaria, sehingga memperluas jangkauan rencana tubuh yang mampu melakukannya," katanya.

Boero menjelaskan bahwa baik Turritopsis dohrnii maupun Mnemiopsis leidyi adalah "ubur-ubur," tetapi mereka termasuk dalam kelompok yang berbeda, yakni cnidaria dan ctenophora.

Masing-masing punya bentuk tubuh yang berbeda. Jadi, strukturnya berbeda, atau apa yang disebut para ilmuwan sebagai ciri "morfologi". Turritopsis dohrnii adalah cnidaria, Mnemiopsis leidyi adalah ctenophora.

Cara ubur-ubur bertahan dalam kerasnya kehidupan

Para ilmuwan menunjukkan bahwa ubur-ubur jenis ctenophore spesies Mnemiopsis leidy dapat tumbuh kembali menjadi dewasa setelah berubah menjadi larva.

"Ini sangat dinamis. Begitu mereka kembali ke tahap larva, atau cydippid, jika mereka diberi cukup makanan, mereka dapat tumbuh kembali menjadi dewasa," kata Burkhardt.

Dan siklus ini secara teoritis dapat terus-menerus berulang, meski tidak berarti bahwa mereka hidup selamanya. Mereka juga bisa mati karena dimakan predator.

Namun karena mereka adalah "spesies yang sangat invasif," temuan ini mungkin juga memiliki dampak ekologis.

"Ada teori bahwa hancurnya sektor perikanan di Laut Hitam (pada tahun 1990-an) disebabkan oleh Mnemiopsis," kata Burkhardt.

"Karena larva punya tentakel, ia makan dengan cara yang sama sekali berbeda dari ubur-ubur dewasa. Ubur-ubur dewasa butuh lebih banyak makanan dan larva butuh lebih sedikit. Jadi itu mungkin merupakan strategi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras."

Bisa diterapkan pada manusia?

Penuaan terkadang disebut sebagai penyebab utama kematian. Melalui penuaan, sel-sel kita mengalami degenerasi dan plastisitas otak kita, yakni kapasitas sistem saraf untuk beradaptasi dari waktu ke waktu, turut melambat.

Kian banyak peneliti mencari cara untuk memperlambat proses penuaan manusia, meskipun hanya untuk membuat hidup lebih nyaman saat kita mendekati kematian alami.

Penelitian terhadap Turritopsis dohrnii menunjukkan sebagian dari apa yang kita ketahui tentang ubur-ubur dapat juga dilakukan ke manusia. Namun belum ada penelitian yang cukup untuk Mnemiopsis leidyi.

"Saya hanya bisa berspekulasi," kata Burkhardt. "Namun, tampaknya ada penataan ulang secara besar-besaran dalam sistem saraf, dan itulah yang ingin kita lihat dalam beberapa tahun ke depan."

Sejauh ini, yang jelas adalah ketika Mnemiopsis leidyi mengalami proses pertumbuhan terbalik, mereka menumbuhkan "struktur" baru yakni tentakel. Tentakel inilah yang tidak dimiliki ubur-ubur dewasa. Dan, tentakel tersebut membutuhkan sistem saraf khusus untuk berfungsi. Gen tertentu perlu diaktifkan untuk menciptakan sistem saraf tersebut. Bagaimana caranya? Itu dia yang belum jelas.

"Pengamatan pola pertumbuhan terbalik adalah langkah pertama," kata Boero. "Selanjutnya, kita perlu memastikan proses genetik yang mengatur pola perkembangan normal untuk memulai kembali perkembangan. Jika ada perubahan genetik, kita mungkin akan mencoba melihat apakah perubahan itu juga bisa berfungsi pada sel manusia. Namun, peremajaan (dengan cara ini) pada manusia sangat tidak mungkin dilakukan karena plastisitas kita yang rendah."

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

Sumber utama:

Reverse development in the ctenophore Mnemiopsis leidyi, a "brief report”, published Joan Soto-Angel and Pawel Burkhardt in PNAS (October 2024)