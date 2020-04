Ilmuwan Temukan Ledakan Bintang Paling Kuat

Sebuah tim gabungan ilmuwan berhasil mengidentifikasi supernova dengan energi paling tinggi dari sebuah bintang sangat masif. Ini merupakan ledakan bintang paling besar yang pernah direkam, demikian laporan penelitian yang dirilis Senin (13/04) lalu.

Para pakar astronomi meyakini, supernova ini berasal dari fusi alias peleburan dua bintang masif, karena sangat tingginya volume hidrogen yang terkandung dalam awan ledakan. Fenomena alam semesta semacam itu, sejauh ini hanya eksis dalam teori dan belum pernah dikonfirmasi lewat observasi astronomi, papar para peneliti.

Ledakan bintang paling masif

Tim para pakar astronomi, yang diokoordinir University of Birmingham di Inggris dan Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics di Amerika Serikat, mengamati ledakan bintang itu selama dua tahun dan melaporkan temuannya dalam jurnal ilmiah Nature Astronomy.

Supernoya yang diberi nama SN2016aps itu menurut para ilmuwan menunjukkan contoh fenomena "pair-instability supernova" yakni proses ketidakseimbangan produksi dan absorspi energi sinar gamma yang sangat jarang terjadi.

"Bintang yang punya massa sangat besar, biasanya melakukan denyutan sangat dahsyat dan melontarkan selubung gas raksasa, beberapa tahun sebelum meledak dan mati. Hal ini bisa digerakkan oleh proses yang disebut pair instability, yang jadi topik spekulasi dalam fisika sejak 50 tahun terakhir," kata Dr. Matt Nicholl dari School of Physics and Astronomy and the Institute of Gravitational Wave Astronomy di Birmingham yang memimpin tim penulis laporan ilmiah itu.

Enam Babak Kematian Bintang Keseimbangan Mutlak Antara Dua Kekuatan Bintang hidup melalui keseimbangan mutlak antara gaya gravitasi yang menarik massa ke dalam inti bintang dan tekanan gas panas yang membuyar ke luar. Keseimbangan tersebut selalu terjaga selama bintang masih memiliki elemen ringan seperti Hidrogen dan Helium dalam jumlah besar. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung untuk selamanya.

Enam Babak Kematian Bintang Jantung Padat Bintang Sekarat Menjelang akhir hayatnya, bintang seperti pula Matahari akan menghabiskan bahan bakarnya berupa hidrogen. Akibatnya reaksi fusi dari Hidrogen menjadi Helium di inti bintang terhenti. Pada saat itu inti bintang tidak lagi memproduksi helium, melainkan elemen yang lebih berat seperti oksigen, karbon atau yang terakhir besi.

Enam Babak Kematian Bintang Gelembung Maut Raksasa Merah Ketika massa pada inti bintang membesar, gaya gravitasi pun menguat sehingga keseimbangan antara gravitasi dan fusi menjadi goyah. Adapun reaksi fusi dari Hidrogen menjadi Helium hanya terjadi di lapisan terluar. Pada saat itu lapisan terluar bintang akan menggelembung sehingga wujudnya membesar menjadi raksasa merah. Matahari misalnya akan membesar hingga mencapai orbit Bumi.

Enam Babak Kematian Bintang Tertelan Gravitasi Sendiri Ketika inti bintang berubah menjadi besi, benda langit ini tidak lagi mampu memproduksi panas. Bintang akhrriya tertelan gravitasi sendiri. Gaya tarik pada inti bintang sedemikian besar sehingga membaurkan proton dan elektron menjadi neutron. Dalam waktu kurang dari satu detik, inti besi yang biasanya sebesar Bumi akan mengecil menjadi inti Neutron yang memiliki radius tak lebih dari 10 kilometer.

Enam Babak Kematian Bintang Kematian Spektakuler Pada tahap ini, lapisan terluar bintang akan ambruk lantaran daya tarik inti neutron. Ketika massa pada inti bintang kian padat, temperaturnya melonjak hingga miliaran derajat celcius. Lalu terjadilah ledakan bintang atau yang disebut juga dengan istilah Supernova. Ledakan tersebut turut melontarkan berbagai jenis elemen yang diproduksi bintang selama akhir masa hidupnya.

Enam Babak Kematian Bintang Berakhir Sebagai Bola Putih Ketika meledak, bintang untuk beberapa saat mampu memproduksi intensitas cahaya yang lebih terang ketimbang sebuah galaksi. Yang kemudian tersisa adalah bola api yang ultra padat dan cemerlang atau dikenal dengan sebutan katai putih. Sementara elemen yang tersebar kemudian membentuk cakram di sekitar bintang, atau menggelembung menjadi nebula.

Enam Babak Kematian Bintang Gravitasi Liar Ciptakan Lubang Hitam Tapi ketika bintang berukuran sedang seperti Matahari berakhir menjadi katai putih, bintang-bintang raksasa biasanya menjelma menjadi lubang hitam setelah kematiannya. Pasalnya pada proses kematian bintang bermassa besar, pertumbuhan gaya gravitasi tidak berhenti melainkan malah berakselerasi hingga mencapai level tak terhingga.



"Jika supernova mencapai saat yang tepat, ledakannya bisa mengejar selubung gas raksasa dan melepaskan energi dalam jumlah besar saat bertabrakan. Kami pikir ini adalah salah satu kandidat paling menarik untuk proses ini yang belum pernah diamati, dan mungkin juga yang paling masif," jelas Nicholl.

Berdasarkan riset itu, supernova tersebut punya kekuatan 10 kali lipat lebih besar dari supernova normal dan punya kecemerlangan 500 kali lipatnya. Menimbang besaran energi dan kecemerlangan yang sangat impresif , ini merupakan fenomena spektakuler.

Dengan menganalisa spektrum cahayanya, para ilmuwan juga mengkonfirmasi bahwa ledakannya dipicu oleh tabrakan antara supernova dengan selubung gas raksasa yang dilepaskan beberapa tahun sebelum bintang tersebut meledak. Lebih jauh dilaporkan, massa bintang yang meledak itu antara 50 sampai 100 kali lebih besar dari matahari.

"Pada supernova yang lazim, radiasi yang dipancarkan biasanya kurang dari 1% dari total energi. Namun pada SN2016aps, kami menemukan radiasinya lima kali lebih besar dari enegri ledakan supernova berukuran normal. Sejauh yang pernah kami amati, ini juga radiasi cahaya paling cemerlang yang dipancarkan oleh sebuah supernova," ujar Nicholl menambahkan.

Kunci baru untuk singkap rahasia jagat raya

Para ilmuwan mengharapkan, temuan ilmiah dari SN2016aps akan dapat digunakan untuk mendeteksi supernova lain yang serupa. Dengan itu bisa membantu melihat kondisi di masa silam di saat alam semesta baru saja terbentuk.

"Penemuan supernova luar biasa ini datang pada saat yang tepat," ujar Edo Berger, salah satu penulis laporan dari Harvard University. Kita sekarang mengetahui, ledakan berenergi sangat besar seperti itu terjadi di alam. "Teleskop ruang angkasa James Webb dari NASA akan bisa melihat fenomena serupa yang sangat jauh, sehingga kami dapat melihat ke belakang, di saat matinya bintang pertama di alam semesta," pungkas Berger. (as/yf)