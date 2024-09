Ekonomi Indonesia

IKN Dapat Kucuran Dana Hibah Rp 115,2 M dari AS

Detik News

23.09.2024 23 September 2024

Dubes AS untuk RI Kamala Shirin Lakhdhir sebut dana hibah ini sebagai komitmen dukungan pemerintah AS terhadap pembangunan kota cerdas IKN. Rencananya, OIKN akan bekerja sama dengan 7 perusahaan teknologi global asal AS.