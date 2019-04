Hubungan Indonesia-Cina: Titik Sensitif Pemimpin Mendatang

Kereta-Kereta Canggih Tercepat Sedunia

"Renaissance" Kejar Rekor Kecepatan

Kereta ekspres baru Tiongkok, Fuxing Hao ("Renaissance") dipromosikan bisa mencapai kecepatan 500 kilometer per jam. Namun rute perjalanan antara Shanghai dan Beijing kecepatan rata-ratanya hanya 350 kilometer per jam. Jadi hanya perlu waktu empat setengah jam untuk menempuh jarak 1.300 kilometer. Dalam beberapa tahun kedepan pengembang ingin rata-rata kecepatannya 400 kilometer per jam.