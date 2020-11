Hampir 20 Tahun Berlalu, Buku Catatan Charles Darwin Masih 'Hilang'

Dua buku catatan Charles Darwin yang berisi gagasan tentang evolusi dan sketsa "pohon kehidupan" hilang. Buku tersebut diyakini dicuri, kata Perpustakaan Universitas Cambridge, Selasa (24/11).

Buku tentang teori evolusi dan asal usul spesies yang berjudul "On the Origin of Species by Means of Natural Selection"