Gula Aren Obat Diabetes dari Indonesia, Akan Berlaga di Pertemuan Puncak Sains Berlin 2021

Pengidap diabetes mellitus harus berjuang mengatasi keseharian yang membosankan, untuk menjaga kadar gula darahnya tetap stabil pada batas aman. Mereka juga harus melakukan terapi obat-obatan sepanjang hidupnya. Dan yang paling menyiksa adalah tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman manis yang mengandung gula.

Bahan pemanis buatan yang saat ini lazim digunakan, juga memiliki sejumlah efek negatif yang harus diwaspadai. Mencermati berbagai batasan dan terapi panjang para pasien diabetes ini, periset muda Amalia Sitti Khayyira membuat penelitian berbasis gula aren untuk mengembangkan makanan sejenis obat bagi penderita diabetes.

Metode produksinya mulai dilakukan tahun 2017, berbasis fermentasi sederhana mengkonversi gula aren menjadi senyawa D-allulosa, yaitu gula langka (rare sugar) yang bebas kalori dan memiliki manfaat penurunan glukosa darah tapi masih menyisakan rasa manis gula. Keunggulan metode produksinya, adalah bisa dilakukan dalam skala industri rumahan.

Para pemenang kompetisi Falling Walls Lab Indonesia. Juara 1, Amalia Sitti Khayyira (ki) juara 2, Putu Brahmanda Sudarsana (t) dan juara 3, Jeallyza Muthia Azra (ka)

Menang kompetisi Falling Walls Indonesia

Riset gula aren untuk mengobati diabetes sukses mengantarkan Amalia menjadi juara pertama kompetisi Falling Walls Labs Indonesia yang digelar lembaga pertukaran akedemis Jerman DAAD Jakarta secara virtual Sabtu (11/9). Acara digelar DAAD Jakarta bermitra dengan kementrian luar negeri Jerman, Euraxess dan Deutsche Welle.

Periset di CV Amalose Indonesia itu menyebutkan, gagasan dan risetnya dipicu problematika yang dihadapi di masyarakat terutama di Indonesia, di mana jumlah kasus diabetes mellitus (DM) ini sangat masif. "Penderitanya sangat beragam dari kalangan bawah, menengah, hingga atas, menandakan masalah ini memang akarnya adalah gaya hidup masyarakatsecara keseluruhan, tidak hanya kalangan tertentu saja” ujar master farmasi dari Universitas Indonesia itu kepada DW.

Amalia mencermati masyarakat Indonesia memang sangat menyukai makanan dan minuman manis yang mengandung gula. Konsumsi makanan dan minuman manis sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, saat seseorang didiagnosis dengan DM, kebiasaan konsumsi manis tersebut jugalah yang sangat sulit ditinggalkan.

Screenshot para pemenang Falling Walls Lab Indonesia bersama para jury dari kalangan ilmuwan dan praktisi serta pemandu acara dari DAAD Jakarta.

Dalam kompetisi virtual yang dibuka oleh Direktur DAAD kantor regional Jakarta, Thomas Zettler dan dipandu oleh dua staf DAAD Jakarta Christian Rabl dan Ribka Gloria itu, Amalia mengungguli 18 finalis lainnya yang lolos ke babak final kompetisi. Posisi kedua diraih Putu Brahmanda Sudarsana yang mengajukan tema preservasi manuskrip kuno dan posisi tiga diraih Jeallyza Muthia Azra yang mengusung tema pengolahan air kelapa muda untuk pemanfaatan lebih efektif.

Ide-ide yang lolos ke babak final Falling Walls Indonesia berspektrum cukup luas dan inovatif mulai dari yang berskala lokal hingga global. Topiknya mulai dari yang sederhana seperti koperasi petani jamur lokal, hingga yang berskala luas seperti pembuatan bahan bakar dari limbah plastik atau kapal laut berbahan bakar hidrogen untuk transpotasi samudra.

Beradu gagasan inovatif di Berlin

Sebagai pemenang Falling Walls Lab Indonesia, Amalia akan mewakili Indonesia beradu gagasan inovatif dalam acara Falling Walls Science Summit dari 7 sampai 9 November di Berlin. Di Jerman, wakil Indonesia itu akan kembali mempresentasikan proyeknya, bersaing lagi dalam kompetisi sains internasional yang diikuti sekitar 1000 peserta dari 115 negara di seluruh dunia.

Alternatif Pengganti Gula Pemanis selain gula 100 gram gula mengandung sekitar 400 kalori. Gula menawarkan sedikit nutrisi, justru dampaknya bisa menaikkan berat badan. Jika Anda menginginkan pemanis yang bebas kalori atau setidaknya rendah kalori, ada sejumlah alternatif berikut ini...

Alternatif Pengganti Gula Xylitol Xylitol mengandung 2,4 kalori setiap gramnya atau 40 persen kalori lebih sedikit dibandingkan gula biasa. Dikenal dengan sebutan gula birch, Xylitol adalah gula yang didapat dari ekstraksi jagung atau kayu birch. Pengganti gula ini diproduksi melalui proses industri murni. Tapi hati-hati jangan terlalu sering mengonsumsinya, karena xylitol bisa menyebabkan perut kembung.

Alternatif Pengganti Gula Erythritol Erythritol merupakan gula yang sangat populer di kalangan penderita diabetes. Kehadirannya dalam bahan makanan dapat ditemukan di bawah simbol E968. Pemanis ini hampir tidak memiliki kalori dan karena tubuh tidak memiliki enzim untuk memecah Erythritol, maka sebagian besar akan langsung diserap aliran darah dan dibuang melalui urin sehingga tidak memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh.

Alternatif Pengganti Gula Gula Stevia Dikenal dengan nama ilmiah Stevia Rebaudiana, gula nol kalori ini 300 kali lebih manis dibanding gula biasa sehingga Anda harus sangat memperhatikan takaran saat ingin mengonsumsinya. Gula stevia juga dapat menurunkan kadar gula darah.

Alternatif Pengganti Gula Sakarin Sakarin merupakan salah satu jenis pemanis buatan. Pengganti gula ini juga bebas kalori dan memiliki rasa manis 300 - 400 kali lebih kuat dibanding gula biasa.

Alternatif Pengganti Gula Pisang matang Siapa pun yang menginginkan pemanis tanpa bahan kimia, dapat menggunakan pisang matang. Cari pisang yang memiliki warna kecoklatan pada kulitnya. Pisang dapat digunakan untuk mempermanis kue dan biskuit.

Alternatif Pengganti Gula Kurma Kurma adalah salah satu alternatif sehat pengganti gula, dapat digunakan untuk pemanis roti. Meski rendah kalori, kurma mengandung banyak vitamin B6, zat besi, dan magnesium.

Alternatif Pengganti Gula Sirup bit Pemanis alami lainnya adalah sirup bit, mengandung 300 kalori per 100 gram. Pengganti gula ini memiliki nilai gizi yang jauh lebih baik dan kaya akan asam folat, magnesium, zat besi, dan kalium.

Alternatif Pengganti Gula Sirup agave Sirup agave atau 'American Aloe Vera' mengandung campuran barley (jali) dan karamel yang ringan dan kandungan fruktosa yang sangat tinggi, sehingga jika ingin mengonsumsinya harus penuh perhitungan dan jangan berlebihan. Berbeda dengan kandungan fruktosa alami dalam buah-buahan, sirup agave yang terkandung dalam produk olahan bisa menyebabkan risiko kenaikan berat badan.

Alternatif Pengganti Gula Sirup maple Meskipun sirup maple mengandung fruktosa dan sukrosa, ia tetap lebih sehat daripada gula atau sirup agave. Sebuah studi yang dilakukan tim peneliti dari McGill University di Quebec, Kanada, menunjukkan bahwa sirup maple dapat meningkatkan efektivitas antibiotik dan mengurangi efek sampingnya.

Alternatif Pengganti Gula Gula Kelapa Jika Anda ingin merasakan manis rasa karamel, gula kelapa adalah pilihannya. Alternatif pengganti gula ini memang terbuat dari sari kelapa, namun rasanya tidak seperti kelapa. Di samping memiliki jumlah kalori yang sama dengan gula biasa, gula kelapa juga mengandung nutrisi penting seperti zink (seng), zat besi, kalsium, dan potasium.

Alternatif Pengganti Gula Madu Mengandung 40% fruktosa dan 30% glukosa, madu sering dijadikan pengganti gula. Nilai gizi madu lebih besar karena terdapat komponen mineral, protein, dan vitamin, serta memiliki efek anti-bakteri dan anti-inflamasi. Tetapi harus diingat bahwa suhu di atas 40 derajat Celcius dapat menghancurkan banyak nutrisi penting di dalamnya! (Ed.: ha/ts)



Seluruhnya ada 7 kategori disiplin keilmuan yang akan saling bersaing ketat menampilkan para kandidat dari berbagai negara, untuk meraih gelar juara yang bergengsi di bidang masing-masing. Organisator Falling Walls Science Summit di Berlin membaginya dalam ketegori: Life Sciences, Physical Sciences, Engineering and Technology, Social Sciences and Humanities, Art and Science, Future Learning, and Science and Innovation Management.

Kompetisi Falling Walls yang digelar setahun sekali, terutama bertujuan mencari telenta dan inovator-inovator muda atau lembaga riset dengan gagasan cemerlang untuk mengatasi berbagai masalah baik global maupun regional dengan penetrasi luas di masyarakat. Dinamai Falling Walls terinspirasi oleh runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989.

