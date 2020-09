Giacomo Casanova, Bukan Sekadar Perayu Ulung dari Venesia

Siang itu 12 September 1755, tanpa diberitahu akan kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukannya, seorang lelaki yang namanya kini identik sebagai perayu dan penakluk banyak perempuan dijatuhi hukuman lima tahun penjara di kota Venesia, kini Italia.

Lelaki terhukum itu, Giacomo Girolamo Casanova, mengaku dirinya sebagai pecinta kebebasan dan keindahan perempuan. Namun hari itu ia dijebloskan ke dalam sel yang digambarkan sebagai “paling buruk” dengan tuduhan menistaan agama. Berkat sejumlah koneksi, Casanova akhirnya berhasil melarikan diri dari penjara dan melanjutkan petualangannya.

Bergonta-ganti profesi

Lahir di Venesia pada 2 April 1725 dari pasangan orang tua yang berprofesi sebaga aktor, Casanova muda dikirimkan oleh keluarganya ke sebuah rumah pondokan di daerah Padua, konon untuk menghilangkan penyakit mimisan yang sering ia derita. Namun saat itu, ia merasa 'dibuang' oleh keluarganya. Setelah neneknya berpulang, Casanova diharapkan untuk menjadi seorang pastor. Ia pun masuk seminari, namun tidak lama dia dikeluarkan oleh pihak gereja karena melanggar norma susila.

Casanova muda tumbuh menjadi pemuda dengan selera humor dan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam akan ilmu pengetahuan. Di Universitas Padua ia dengan giat mempelajari berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, kimia, matematika dan menunjukkan minat mendalam akan ilmu kedokteran. Namun pada saat ini jugalah ketertarikannya akan permainan judi ikut berkembang.

Pada usia awal 20-an ia sempat ingin menjadi pemain judi profesional. Namun sebuah kekalahan besar telah mengubah pikirannya. Ia pun banting setir jadi pemain violin. Keberuntungannya berubah setelah ia berhasil menyelamatkan hidup salah seorang senator, berkat ilmu kedokteran yang sempat dipelajarinya.

Manuskrip asli buku Giacomo Casanova di Paris, Prancis

Dari sana, berbekal gaya dan pilihan kata-kata yang tepat dan memukau, Casanova menjalin hubungan dengan bangsawan kelas atas dan para petinggi gereja. Ia pun menikmati gaya hidup yang memungkinkannya bepergian dari satu kota ke kota lain di Eropa. Sebuah kemewahan luar biasa pada abad itu. Namun, ke mana pun ia pergi, Casanova seolah tidak lepas dari masalah, penyebabnya terutama karena ulahnya sendiri.

Bukunya jadi sumber inspirasi hingga kini

Karena kisah hidupnya yang fantastis, banyak orang lantas menganggap Casanova sebagai karakter fiksi yang diselimuti mitos. Semasa hidupnya, Casanova dikabarkan pernah menjalin kontak dengan sejumlah tokoh ternama seperti filsuf kenamaan asal Prancis, Voltaire, Benjamin Franklin dan bahkan Katarina Yang Agung dari Rusia.

Dalam sebuah pertemuan dengan Voltaire, Casanova sempat menggambarkan kegiatan favoritnya dalam mengisi waktu. “Saya menghibur diri dengan mempelajari orang-orang pada saat saya bepergian … Amat menyenangkan mempelajari dunia sambil melaluinya.”

Hidup Casanova memang dipenuhi kisah dan petualangan mendebarkan. Semua itu dituangkannya dalam sebuah memoar panjang berjudul History of My Life yang dituliskan pada tahun-tahun akhir hidupnya. Buku ini menggambarkan petualangan dari kota kelahirannya di Venesia, hingga ke London, Paris, Dresden sampai Wina.

Berbagai cerita ia tuliskan, mulai dari perjamuan makan malam, pergaulan di kalangan bangsawan, hingga - tentu saja - pengalaman intimnya bersama sejumlah perempuan. Menariknya, dalam buku ini Casanova tidak ragu menuliskan opininya tentang beberapa perempuan, menggambarkan mereka sebagai “jelek, kotor, dan tidak tahu tata krama.”

Casanova juga tidak begitu pilih-pilih. Ia telah dengan sukses memikat dan mematahkan hati banyak perempuan, baik dari kalangan bangsawan maupun dari strata sosial yang lebih rendah. Dan karenanya, ia juga menciptakan banyak permusuhan dengan sesama lelaki, utamanya suami para perempuan yang ia jadikan mitra intim.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Giacomo Muda Giacomo Girolamo Casanova dilahirkan pada 2 April 1725. Kedua orang tuanya adalah pemain sandiwara. Meski bercita-cita menjadi dokter, Casanova disekolahkan neneknya di jurusan Hukum dan Teologi. Selama beberapa tahun ia bekerja sebagai pastor, hingga pada suatu malam ia mabuk berat dan terjatuh di depan mimbar gereja.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Perselingkuhan Tengah Malam Tidak terhitung berapa kali Casanova menyusuri lorong kota Venesia pada malam hari buat bertemu dengan pacar-pacarnya. Semua ia lakukan secara rahasia. Pasalnya kebanyakan perempuan yang kasmaran dengan Casanova sudah menikah.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Tidak Terlalu Pemilih Casanova mencintai semua perempuan, entah itu dari kalangan bangsawan atau penjaja seks di rumah bordil. Tidak jarang ia ditantang duel oleh suami yang memergoki perbuatan intim sang istri. Menurut catatan sejarah, pria kelahiran Venesia ini pernah berpacaran dengan sekitar 200 orang perempuan.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Manon Balletti - Satu di Antara Ratusan Dia hanya salah seorang perempuan yang pernah dibuat mabuk kepayang oleh Casanova. Manon Balletti baru beranjak 17 tahun ketika jatuh cinta pada pria yang berusia 13 tahun lebih tua darinya itu. Demi Casanova ia rela memutuskan pertunangan dengan seorang pria kaya. Perempuan bangsawan ini juga mengirimkan 42 surat cinta dan menggadaikan perhiasannya untuk membebaskan Casanova dari penjara.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Pengusiran Paksa Pada 1756, ketika berhasil melarikan diri dari penjara istana atas dakwaan penistaan agama, Casanova diusir dari Venesia kemudian berkeliling Eropa. Dengan gayanya yang khas bangsawan, Casanova berhasil merebut simpati petinggi gereja dan para raja. Tanpa rasa takut, ia menipu para bangsawan dan menyematkan gelar "Chevalier de Seingalt" untuk dirinya sendiri.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Bakat Terpendam Sepanjang hidupnya Casanova sering berganti profesi. Dia pernah menjadi pastor, pemain biola ulung, serdadu, mata-mata, diplomat, sastrawan dan salah seorang pionir perjudian lotre di Prancis. Meski berulang kali mendarat di penjara lantaran utang, Casanova tidak pernah kehilangan pamor di kalangan bangsawan.

Beragam Wajah Giacomo Casanova Coretan Melawan Depresi Saat menginjak usia 60, Casanova mengambil alih pekerjaan sebagai pustakawan di Bohemia. Kesepian dan mengidap penyakit sifilis, ia banyak merenungkan masa-masa kejayaannya. Dokter lalu memerintahkan Casanova agar menulis tentang penyakit depresi yang ia derita. Sebab itu ia menuliskan kisah hidupnya dalam 3.000 halaman. Kini buku tersebut laku dijual di seluruh dunia. (Suzanne Cords/rzn/yf)



Buku History of My Life tetap menjadi sumber inspirasi dan rujukan banyak penulis hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2010, manuskrip asli buku tersebut dijual dengan harga tinggi yaitu 9,6 juta dolar AS atau sekitar 142 miliar rupiah.

Museum Casanova di Venesia

Bagaimanapun, Casanova bukan sekadar perayu ulung. Ia adalah juga pemikir, penyair, diplomat dan juga mata-mata. Guna mengenang lelaki berkepribadian eklektik dan kompleks ini, seorang warga Italia yakni Carlo Parodi mendirikan sebuah museum di Palazzo Pesaro Papafaya pada tahun 2018.

Museum tersebut berupaya menampilkan Casanova sebagai orang yang jauh melampaui mitosnya. Selain itu, museum ini juga memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan di kota Venesia pada abad ke-18 dan menunjukkan apa yang ikut membentuk karakter Casanova.

Tidak ada yang tahu di mana tepatnya Casanova dimakamkan. Namun falsafah hidupnya tetap menyala hingga saat ini. Seperti yang pernah dia katakan: "Saya mencintai perempuan, bahkan sampai gila. Tapi saya selalu lebih mencintai kebebasan."

ae/yf (berbagai sumber)