Gedung Tua dan Monumen Jerman Lokasi Syuting 'Hunger Games'

Film "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" menampilkan gedung tua dari era Nazi dan monumen masa sosialis Jerman Timur. Lokasi mana saja yang sering dipakai membuat film Hollywood di Jerman?

Delapan tahun setelah Katniss Everdeen menembakkan panah terakhirnya, penggemar "Hunger Games" akan kembali ke Panem. Film "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes," sebuah prekuel dari empat film aslinya, mulai tayang di bioskop seluruh dunia pertengahan November ini.

Berdasarkan novel tahun 2020 berjudul "Hunger Games" karya penulis Suzanne Collins, film baru ini berlatar 64 tahun sebelum kejadian di film pertama. Plotnya mengikuti peristiwa yang akan mengarahkan Coriolanus Snow muda menjadi Presiden Panem yang kejam (peran yang dimainkan oleh Donald Sutherland dalam film aslinya).

Dalam film yang baru ini, Tom Blyth berperan sebagai Snow muda berusia 18 tahun yang ambisius, yang ditugaskan membimbing Lucy Gray Baird (diperankan Rachel Zegler), peserta perempuan dari Distrik 12 yang miskin yang disiapkan untuk Hunger Games ke-10.

Bangunan mana saja di Berlin yang ditampilkan dalam 'Hunger Games'?

Sebagian besar pengambilan gambar "The Ballad of Songbirds & Snakes" dilakukan di Jerman, terutama di Berlin. Beberapa gedung dan lokasi monumental Berlin berubah menjadi Panem. Antara lain Karl-Marx-Allee, jalan raya monumental yang dirancang untuk memamerkan prestise Jerman Timur di masa sosialisme. Dari tahun 1949 hingga 1961, jalan ini disebut Stalinallee, diambil dari nama pemimpin Soviet Josef Stalin.

Ada juga Strausberger Platz, sebuah bundaran yang mengesankan di jalan raya, yang muncul dalam trailer Hunger Games - dengan beberapa elemen CGI yang menambah daya tariknya. Ada juga stadion yang dulu dibangun Nazi untuk penyelenggaraan Olimpiade Berlin tahun 1936: Olympiastadion. Saat ini stadion itu menjadi kandang klub Jerman, Hertha BSC.

Oliympiastadion dengan tiang-tiang neo-klasiknya yang dirancang Nazi juga permah menjadi latar belakang film Marvel "Captain America: Civil War", dan film Bollywood "Don 2," yang dibintangi Shah Rukh Khan.

Ada juga gedung unik "Tieranatomische Theater" (Teater Anatomi Hewan) adalah bagian dari Universitas Humboldt Berlin, dibangun pada tahun 1790 sebagai fasilitas pelatihan kedokteran hewan. Bangunan yang dirancang arsitek Carl Gotthard Langhans ini kini menjadi bangunan yang dilindungi. Sejak pemugaran selesai pada tahun 2012, tempat ini terbuka untuk umum dan sering digunakan untuk pameran seni.

Tieranatomisches Theater, ruang kuliah di Universitas Humboldt, Berlin Foto: Hannibal Hanschke/dpa/picture alliance

Bangunan pusat dengan ruang kuliah berbentuk kubah dan panggung merupakan mahakarya klasisisme awal Prusia. Bangunan ini juga pernah dipakai dalam syuting film "Aeon Flux" yang dibintangi Charlize Theron.

Krematorium Baumschulenweg dirancang oleh arsitek terkenal Jerman Fritz Eisel dan dibuka pada tahun 1999. Gaya modernis minimalisnya dimaksudkan untuk menciptakan ruang yang fungsional dan bermartabat bagi orang-orang untuk berduka dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai yang telah meninggal. Lokasi ini juga sering jadi pilihan para pembuat film.

Arsitektur modern Krematorium Baumschulenweg menjadi lokasi adegan ini Foto: Courtesy of Lionsgate

Lokasi 'Hunger Games' lain selain di Berlin

Untuk adegan gedung Capitol dalam film "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes", diambil gambar-gambar dari Taman "Landschaftspark” di Duisburg. Lokasi ini dulunya bekas pertambangan baru bara, yang ditutup pada tahun 1985. Kawasan ini diubah menjadi taman industri, seperti ruang pameran terbuka untuk perlatan industrinya, termasuk platform setinggi 70 meter untuk mengamati lanskapnya.

Landschaftspark di Duisburg Foto: CHROMORANGE/picture alliance

Di Jerman bagian timur, para pemain dan kru melakukan syuting di monumen Völkerschlachtdenkmal (Monumen Pertempuran Bangsa-Bangsa) di kota Leipzig. Ini adalah salah satu tugu peringatan perang terbesar di Eropa, yang dirikan pada tahun 1913 untuk memperingati 100 tahun Pertempuran Leipzig pada Oktober 1813. Ketika itu, pasukan koalisi Rusia, Prusia, Austria dan Swedia, dipimpin oleh Tsar Alexander I dari Rusia, berhasil mengalahkan pasukan Napoleon.

Monumen Völkerschlachtdenkmal (Pertempuran Bangsa-Bangsa) di Leipzig Foto: Peter Schickert/picture alliance

Jerman bukan satu-satunya negara yang memerankan Panem dalam film baru "Hunger Games". Beberapa adegan juga direkam di Polandia, terutama di Centennial Hall di Wroclaw, sebuah landmark beton yang megah dengan fitur utamanya kubah setinggi 42 meter, dengan lentera dari kaca dan baja di atasnya. Gedung ini sekarang menjadi Warisan Budaya Dunia UNESCO.

(hp/yf)