Galang Dukungan Ukraina, Menlu AS Blinken Kunjungi Eropa

Menlu AS Antony Blinken akan berkunjung Eropa dan menghadiri Konferensi Keamanan MSC di München. Di Turki Blinken akan membahas keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan berangkat ke Eropa pada hari Kamis (16/2) dan menghadiri Konferensi Keamanan MSC di München, yang akan dimulai hari Jumat (17/2). Blinken juga akan berkunjung ke Turki dan Yunani minggu depan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Antony Blinken akan menghadiri Munich Security Conference di Jerman bersama dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Agenda utama Blinken di Eropa adalah membahas dukungan lebih lanjut untuk Ukraina dalam pertemuan bilateral dan multilateral.

Konferensi Keamanan di München juga akan dihadiri pejabat tinggi Cina Wang Yi. Namun AS menolak untuk mengkonfirmasi laporan tentang adanya rencana pertemuan bilateral Blinken dengan Wang Yi di sela-sela konferensi itu.

Ketegangan antara AS dan Cina belakangan makin meruncing setelah AS awal bulan ini menembak jatuh balon udara Cina yang terbang di atas wilayah udara Kalifornia. AS mengklaim balon raksasa itu digunakan untuk spionase, namun Cina membantah dan mengatakan balon itu mengumpulkan data-data untuk keperluan sipil, antara lain tentang perkembangan cuaca. Insiden itu membuat Antony Blinken membatalkan kunjungan ke Beijing yang sudah direncanakan sejak lama.

Setahun perang Ukraina, Joe Biden akan kunjungi Polandia

Kunjungan Antony Blinken ke Eropa dilakukan menjelang peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina, yang dimulai dengan serangan besar-besaran pada 24 Februari 2022. AS sejak itu telah menyalurkan bantuan militer senilai lebih dari 30 miliar dollar.

Departemen Luar Negeri AS hari Rabu (15/2) mengatakan, di Konferensi Keamanan München Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dan multilateral untuk membicarakan dukungan lebih lanjut bagi Ukraina.

Presiden AS Joe Biden dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Polandia pada 20-22 Februari memperingati setahun perang Ukraina.

Dari München, Antony Blinken akan melanjutkan perjalanan ke Turki, di mana dia akan mengunjungi Pangkalan Udara Incirlik untuk melihat operasi bantuan dan pemulihan korban gempa minggu lalu.

Bujuk Turki terima Swedia dan Finlandia masuk NATO

Di Turki Antony Blinken juga akan melakukan pembicaraan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pejabat lainnya di Ankara.

Washington sedang berusaha untuk mencairkan blokade Turki yang masih menolak bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan NATO. Selain itu, AS dan Turki juga akan membicarakan pertikaian soal pembelian jet tempur. Turki bermaksud membeli jet tempur canggih dari AS, namun hal itu ditentang oleh beberapa anggota parlemen AS dengan alasan situasi hak asasi manusia di Turki.

Antony Blinken akan mengakhiri perjalanan ke Eropa di Athena, di mana dia akan membahas ketegangan antara Yunani dan Turki, kerja sama pertahanan AS-Yunani dan keamanan energi di Mediterania timur.

hp/yf (dpa, ap, rtr)