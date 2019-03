Fatwa Haram PUBG, Peneliti: Game Bukan Penyebab Utama Kekerasan

Revolusi Artwork Games Komputer

NFS - Permainan Balap Mobil Tersukses

Sejak 1994 lebih dari 300 milyar mil ditempuh para pemain pada seri games "Need for Speed". Ada jalur yang menegangkan, banyak pilihan untuk mengoptimalkan mobil, dan tentu action. Pada "Most wanted" (Oktober 2012) tidak ada lagi peraturan yang berlaku. Semua bisa membalap siapa saja dan dikejar oleh polisi. Lokasinya di jalanan kota New York.