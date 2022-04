Kaisar juara perjalanan jauh

Induk lain tak akan bisa menyaingi perjalanan tahunan nan sulit yang ditempuh penguin kaisar Antartika. Mereka menempuh jarak 50-120 kilometer untuk mencapai koloni perkembangbiakannya. Betina hanya dapat bertelur satu telur per tahun, membuat penetasan jadi peristiwa penting. Film dokumenter pemenang Oscar "March of the Penguins" membuat kita merasa seolah-olah sedang berjalan bak seekor penguin.