Erdogan: Libya Minta Bantuan, Turki Akan Segera Kirim Pasukan

Erdogan Ancam Tutup Pangkalan Militer AS di Turki

Sengketa antara Turki dan AS berlanjut. Setelah AS berencana menerapkan sanksi atas Turki, kini Presiden Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menutup dua pangkalan militer AS di negaranya. (16.12.2019)