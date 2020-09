60 Tahun OPEC: Dulu Ditakuti Barat, Sekarang Hampir Sekarat

Tahun 1973, OPEC pernah membuat ekonomi AS dan negara-negara industri Barat lain bertekuk lutut dengan memberlakukan embargo minyak, sebagai protes atas dukungan Barat terhadap Israel. Embargo itu mengguncang perekonomian di negara-negara industri karena pasokan minyak turun drastis dan harga minyak melonjak tinggi. Di Jerman mulai 25 November 1973 terpaksa diterapkan larangan berkendaraan, yang menjadi "car free day" pertama di negara itu.

Gebrakan OPEC menyebabkan resesi yang dalam di negara-negara industri Barat. Setelah negosiasi alot beberapa bulan, embargo itu kemudian dicabut. Tetapi pamor OPEC sebagai kekuatan yang menakutkan tetap membayangi Barat.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC didirikan di Baghdad 14 September 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Negara penghasil minyak lain kemudian bergabung, termasuk Indonesia. Namun dalam perkembangannya, OPEC mulai pecah dan tidak mampu menerapkan kebijakan bersama. Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC tahun 2009, namun bergabung lagi Januari 2016, sebelum kemudian menarik diri pada Desember 2016.

Bensin habis di pom bensin Jerman, 18 November 1973

60 tahun kemudian, pengaruh OPEC pudar

Sengketa di kalangan anggota OPEC, terutama perang Iran-Irak dan serangan Irak ke Kuwait yang berujung pada Perang Teluk, membuat pengaruh OPEC makin sirna. Sekarang anggotanya masih ada 13 negara, tetapi masa-masa kejayaan sudah lama berlalu.

Amerika Serikat kini bangkit menjadi salah satu negara pengekspor minyak utama. Namun, pamor minyak sebagai bahan bakar mulai memburuk di tengah kekhawatiran tentang perubahan iklim.

"OPEC dulu penting terutama sebagai blok politik. Tapi dia gagal secara ekonomi. Kebanyakan anggotanya tidak punya pengaruh apa-apa dalam perpolitikan dunia," kata Jeff Colgan, profesor di Brown University kepada DW. "Untuk berfungsi sebagai kartel, mereka perlu menetapkan batasan yang ketat untuk produksi minyak dan mematuhinya. Tapi OPEC sering menetapkan target dan gagal sendiri memenuhinya," tambahnya.

Pangsa OPEC di pasar minyak global juga terus turun, menjadi hanya sekitar 30% dari lebih 50% pada tahun 1973. Dua negara pendirinya, Iran dan Venezuela, kini tengah dilanda krisis politik dan ekonomi.

Ladang minyak Arab Saudi, negara penghasil minyak terbesar dunia

Mungkinkah OPEC bangkit lagi?

Sejak 2016, Arab Saudi mencoba menekan harga minyak serendah mungkin untuk menyulitkan negara-negara pengekspor minyak di luar OPEC, terutama AS. Harga minyak kemudian jatuh sampai sekitar 30 dolar AS per barrel. Namun ternyata AS tetap bertahan, bahkan dengan penggunaan teknologi baru mampu bangkit menjadi salah satu produsen minyak terbesar dunia.

Pandemi COVID-19 semakin meredupkan prospek minyak. Kebijakan lockdown di berbagai negara menghantam sektor transportasi, menyebabkan harga minyak untuk pertama kalinya turun di bawah 0 dolar AS. Artinya, penjual minyak bukan mendapat uang, melainkan harus membayar kepada pembeli. Tetapi mungkin masih terlalu dini untuk menulis obituari tentang OPEC. Pada beberapa tahun mendatang, minyak tetap punya peran besar sebagai bahan bakar dunia.

"OPEC sebagai agregator, titik pertemuan produsen minyak terbesar dunia, tetap berpotensi memainkan peran yang lebih besar dalam mengelola pasar yang sedang berkontraksi," kata Philippe Benoit, konsultan energi di Global Infrastructure Advisory Services 2050.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 1. Chevron Texaco - 51,1 Gt Co2e Raksasa minyak AS Chevron Texaco mendapat penghargaan miring "Public Eye on Davos" tahun 2015 silam, lantaran mengabaikan kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. Menurut studi ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Perubahan Iklim, Chevron memproduksi 51,1 gigaton emisi gas rumah kaca, alias 3,52% dari semua emisi CO2 yang diproduksi manusia sejaki 1750.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 2. ExxonMobil - 46,67 Gt Co2e Perusahaan AS yang mengelola blok Cepu di Indonesia ini berada di urutan kedua daftar perusahaan pendosa iklim terbesar sejagad. Selama 25 tahun terakhir ExxonMobil memproduksi 46,67 gigaton CO2 atau sekitar 3,22% dari total emisi gas rumah kaca yang diproduksi manusia.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 3. BP - 35,84 Gt Co2e Raksasa minyak Inggris, BP, memproduksi 35,84 gigaton CO2 atau sekitar 2,47% dari total emisi dunia. Perusahaan ini pernah mendulang reputasi buruk ketika anjungan minyak lepas pantainya di Teluk Meksiko "Deepwater Horizon" meledak dan mencemari laut sekitar. Kerugian yang ditimbulkan saat itu bernilai 7,8 miliar Dollar AS.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 4. Royal Dutch Shell - 30,75 Gt Co2e Shell aktif memproduksi dan berjualan minyak di lebih dari 140 negara. Tidak heran jika perusahaan yang bermarkas di Den Haag, Belanda ini tercatat telah memproduksi 30,75 gigaton emisi gas rumah kaca. Jejak karbon Shell berkisar 2,12% pada keseluruhan gas CO2 yang diproduksi manusia sejak 1750.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 5. Conocophillips - 16,87 Gt Co2e Conocophillips saat ini mengaku memiliki lebih dari 20.000 jaringan stasiun pengisian bahan bakar di seluruh dunia. Perusahaan yang ikut mengebor minyak di Laut Timor ini tercatat memproduksi 16,87 gigaton gas CO2 selama 25 tahun terakhir. Padahal Conoco sudah berdiri sejak 1875.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 6. Peabody Energy - 12,43 Gt Co2e Berdiri sejak 1883, Peabody Energy adalah perusahaan batu bara swasta terbesar di dunia. Perusahaan ini juga aktif membiayai kampanye buat menyangkal fenomena perubahan iklim. Tidak heran karena Peabody Energy memproduksi 12,43 gigaton emisi gas rumah kaca sejak dekade 1980an.

7 Perusahaan Minyak yang Paling Berdosa Atas Perubahan Iklim 7. Total S.A - 10,79 Gt Co2e Total sering dikecam karena antara lain menyokong rejim militer dan menggagas penggusuran paksa di Myanmar buat membangun pipa minyak. Perusahaan Perancis ini juga terlibat dalam pencemaran berat di Siberia Selatan. Sejak 25 tahun terakhir Total telah memproduksi 10,79 gigaton emisi gas rumah kaca. (rzn/as - Guardian, Climate Accountability Institute)



