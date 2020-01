Ekspor RI 2019 Turun Tajam, Neraca Dagang Masih Tekor US$ 3,2 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang 2019 sebesar US$ 167,53 miliar. Angka ini tercatat jauh lebih rendah dibandingkan kinerja ekspor tahun sebelumnya yang mencapai US$ 180,01 miliar.

"Ada penurunan yang lumayan tajam, turun 6,94% dari tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (15/1).

Pada bulan Desember 2019, ekspor migas Indonesia tercatat turun 31,9% dibandingkan setahun sebelumnya. Sementara ekspor non migas naik 5,7%. Sedangkan dalam setahun penuh, total ekspor non migas Indonesia di 2019 turun 4,8% dari US$ 162,8 miliar ke US$ 154,99 miliar.

Berikut sejumlah sektor yang mengalami penurunan pada ekspor 2019.

Ekspor migas 2019 turun 27% dibandingkan 2018, ekspor industri pengolahan turun 2,7%, dan ekspor tambang dan lainnya turun 15%. Hanya ekspor pertanian yang naik 5,3% dibandingkan 2018.

"Kita harap kontribusi dari sektor pertanian akan meningkat dan bisa dorong ekspor kita," kata Suhariyanto.

Pangsa ekspor non migas terbesar Indonesia adalah Cina, Amerika Serikat, dan Jepang. Kemudian disusul India, Singapura, dan Malaysia.

"Pangsa tidak berubah, masih ke Cina, AS, dan Jepang. Ke Asean 23% share-nya dan Uni Eropa 9,24%," kata Suhariyanto.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Kelapa Sawit Indonesia saat ini mendominasi pasar minyak sawit di dunia dengan produksi mencapai 31 juta ton per tahun. Terlepas dari rencana moratorium perkebunan sawit yang digagas pemerintahan Joko Widodo, Indonesia sempat berniat menggandakan produksi sawit hingga tahun 2030.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Beras Dari 744 juta ton beras yang diproduksi dunia, hampir 10% diantaranya berasal dari Indonesia. Jumlahnya mencapai 70,7 juta ton. Namun kapasitas produksi saat ini cuma mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Pemerintahan Joko Widodo berjanji akan meningkatkan kapasitas produksi dengan membuka lahan baru dan mengembangkan varian padi yang lebih efektif.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Batu Bara Kalimantan yang kaya batu bara banyak mendatangkan hujan devisa buat negara. Setiap tahun Indonesia memproduksi batu bara setara 281 juta ton minyak bumi. Jumlah tersebut mencapai 7,2% dari total produksi dunia. Saat ini India telah menggeser Cina sebagai negara importir batu bara Indonesia terbesar.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Kakao Produk andalan Sulawesi dan Sumatera ini termasuk primadona komoditi yang dimiliki Indonesia. Saat ini produksi kakao mencapai 712.231 ton yang menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar ketiga dunia.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Energi Geothermal Terletak di bibir Cincin Api Pasifik, Indonesia berlimpah energi panas bumi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi geothermal di tanah air mencapai 28.000 MW. Saat ini sebagian besar energi panas bumi diproduksi di PLTP Gunung Salak.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Biji Kopi Indonesia adalah produsen biji kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Tapi soal efektifitas produksi kita banyak tertinggal ketimbang kedua negara tersebut. Saat ini produksi biji kopi Indonesia baru sebatas 800 kilogramm per hektar. Bandingkan dengan Brazil yang mencapai 2000kg/hektar atau Vietnam 1500kg/hektar.

7 Komoditi Ekspor Andalan Indonesia Karet Alam Produksi tahunan karet alam di Indonesia yang mencapai 3,2 juta ton tercatat yang terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Sebagian besar komoditi karet di Indonesia berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Penulis: Rizki Nugraha/Ap (Invest Indo, ICO, FAO, Chevron)



Neraca Dagang RI tekor

Neraca dagang Indonesia sepanjang 2019 tercatat defisit US$ 3,2 miliar. Angka ini berasal dari ekspor setahun penuh sebesar US$ 167,5 miliar dan impornya sebesar US$ 170,72 miliar. Defisit ini memang terbilang lebih kecil dibanding tekor neraca dagang 2018, namun terhitung masih cukup tinggi.

"Defisit 2019 lebih kecil dibanding defisit 2018," kata Suhariyanto.

Defisit neraca dagang berhasil ditekan lewat penurunan impor yang cukup dalam. Impor berhasil ditekan dari US$ 188,7 miliar menjadi US$ 170,7 miliar.

Amerika Serikat, India, dan Belanda menjadi tiga negara yang paling defisit sepanjang 2019 neraca dagangnya terhadap Indonesia. Artinya Indonesia lebih banyak ekspor dibandingkan impor terhadap negara-negara tersebut.

Sementara negara-negara yang neraca dagangnya paling surplus terhadap Indonesia di 2019 adalah Australia, Thailand, dan Cina. Indonesia lebih banyak impornya dibanding ekspor terhadap ketiga negara tersebut.

Berikut data neraca perdagangan RI selama 2019:

Januari: defisit US$ 1,16 miliar

Februari: surplus US$ 330 juta

Maret: surplus US$ 540 juta

April: defisit US$ 2,5 miliar

Mei: surplus US$ 210 juta

Juni: surplus US$ 200 juta

Juli: defisit US$ 60 juta

Agustus: surplus US$ 85 juta

September: defisit US$ 160 juta

Oktober: surplus US$ 161,3 juta

November: defisit US$ 1,33 miliar

Desember: defisit US$ 30 juta

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 1. Bahan Bakar Minyak, 26 Milyar Dollar AS Setiap tahun Indonesia membeli produk minyak yang telah diolah senilai 26 milyar Dollar AS atau sekitar 339 trilyun Rupiah. Bahan bakar minyak menempati urutan teratas dalam daftar impor terbesar Indonesia. Singapura adalah sumber terbesar dengan 54%, disusul Malaysia 16% dan Korea Selatan 15%.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 2. Minyak Mentah, 12,1 Milyar Dollar AS Setelah bahan bakar minyak, pemerintah juga gemar mengimpor minyak mentah dari luar negeri, nilainya mencapai 156 trilyun Rupiah. Sebagian besar minyak bumi didatangkan dari Arab Saudi (32%), Nigeria (26%) dan Azerbaidjan (17%).

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 3. Gas Elpiji, 4 Milyar Dollar AS Meningkatnya permintaan akan gas Elpiji memaksa pemerintah membuka keran impor. Tahun 2014 silam Indonesia mengimpor gas senilai 54 trilyun Rupiah, antara lain dari Qatar (49%), Uni Emirat Arab (24%) dan Arab Sauid (18%).

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 4. Suku Cadang Kendaraan, 3 Milyar Dollar AS Setiap tahun Indonesia mengimpor suku cadang kendaraan senilai 39 trilyun Rupiah dari Jepang (43%) dan Thailand (32%). Produk tersebut terutama ditujukan untuk produksi otomotif dalam negeri, yang menurut Kementerian Perindustrian, kapasitasnya sudah menembus angka 2 juta unit per tahun.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 5. Telekomunikasi dan Penyiaran, 2,7 Milyar USD Melonjaknya pertumbuhan industri penyiaran dan telekomunikasi ikut berimbas pada neraca impor Indonesia. Tahun 2014 silam Indonesia mengimpor perlengkapan digital senilai 35 trilyun Rupiah. Kebanyakan alat telekomunikasi dan penyiaran yang dibeli Indonesia berasal dari Cina (62%) dan Vietnam (33%)

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 6. Komputer, 2,2 Milyar USD Cina dan Vietnam lagi-lagi mendominasi produk impor komputer di Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 62% dan 11%. Tahun 2014 nilai barang yang kita impor mencapai 28 trilyun Rupiah. Negara lain yang ikut menjual produk komputernya ke Indonesia adalah Singapura dan Malaysia.

Komoditas Impor Terbesar Indonesia 7. Gandum, 2 Milyar USD Untuk memenuhi kebutuhan industri pangan dalam negeri, Indonesia setiap tahun mengimpor gandum senilai lebih dari 26 trilyun Rupiah. Sumber terbesar adalah Australia (54%), Kanada (19%) dan Amerika Serikat (14%) Penulis: rzn/hp (Observatory of Economic Complexity)



