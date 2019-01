Ekonomi Jerman Tumbuh 1.5 Persen Tahun 2018, Terlemah Selama Lima Tahun

Merek Jerman Paling Berharga

Perusahaan industri yang mendunia

Nilai dari 50 perusahaan yang paling berharga mencapai 305,7 miliar Dollar AS. Andil terbesar diberikan produsen mobil yaitu sebesar 66,6 miliar Dollar AS, diikuti oleh perusahaan teknologi, yang menyumbang 48,9 miliar Dollar AS Di antaranya adalah Siemens, yang nilainya sebesar 15.224 miliar Dollar AS. Perusahaan ini menduduki posisi ke-6.