DW Luncurkan Program Baru Khusus Menyasar Asia

Mulai 28 Januari, jadwal berita harian di televisi DW English akan menampilkan program baru yakni DW News Asia dan DW News Afrika yang tayang Senin hingga Jumat. Dengan mengandalkan jaringan koresponden yang menyediakan materi reportase dari kedua benua, program regional ini akan membuat tayangan DW semakin menarik.

"Saya sangat senang dengan DW News Afrika dan DW News Asia," ungkap Kepala Pemberitaan Richard Walker. "Ini lebih dari sekadar tayangan televisi, ini adalah cara kita untuk semakin mendekatkan diri kepada penonton kita dan pengguna media digital di benua yang sangat penting tersebut. Tayangan ini akan menampilkan berita dengan standar jurnalisme DW yang terpercaya dan menceritakan kisah yang 'fresh' dengan cara baru."

Presenter Eco India Sannuta Raghu di Mumbai

Moderator lokal

Biresh Banerjee dan Melissa Chan akan memandu program DW News Asia. Chan sebelumnya bekerja untuk The New York Times, sementara Banerjee telah lama berkecimpung di dunia televisi India, tepatnya di The Pioneer, TV Today Network dan News X.

DW Afrika akan dipandu oleh Christine Mhundwa, yang datang dari CNBC Afrika di Johannesburg, bergantian dengan Eddy Micah Jr, yang pernah berkarir di Atlantis Radio, YFM Ghana dan ETV Ghana. Dia juga menjadi pemandu program untuk anak muda "The 77 Percent" yang baru dirilis di YouTube.

Seni dan Budaya dan format Euromaxx terbaru

DW juga akan lebih fokus pada berita dan informasi dengan menampilkan program ekonomi yakni Business Asia dan New Africa, dan juga format terbaru di bidang budaya dan lingkungan.

Eco India, program magazine lingkungan yang diproduksi bersama partner DW Scroll akan melengkapi program yang sudah ada, yakni Eco Afrika. Tercipta lewat tim editorial gabungan Jerman dan India, program ini akan dipandu oleh jurnalis asal India, Sannuta Raghu, yang tinggal di Mumbai.

"Kami akan meraih target grup anak muda urban di jantung Afrika dan Asia dengan visual yang baik dan tampilan modern, serta berfokus pada solusi," ungkap Direktur Program Gerda Meuer.

Selain itu mulai Senin sampai Jumat akan ada program 13 menit "Arts and Culture" yang dipandu Karin Helmstaedt dan Robin Merrill. Program ini akan menampilkan berita terbaru dari dunia seni, termasuk pengaruh seniman perempuan di dunia yang didominasi pria.

Di akhir pekan, program budaya Euromaxx akan tampil dengan segemen unik di bidang seni, budaya dan desain di Eropa. Dua selebriti akan memandu acara yang tayang selama 16 menit tersebut.