Sosial Indonesia

DW Goes to Campus: Perangi Disinformasi bareng Mahasiswa UGM

11.11.2024 11 November 2024

DW Indonesia berkolaborasi dengan UGM menyelenggarakan DW Goes to Campus bertema “Together Against Disinformation”. Kegiatan mengenai media literasi ini diikuti oleh mahasiswa lintas jenjang mulai dari S1 hingga S3.