UGM bersama DW Indonesia menggelar Campus Dialogue sebagai bagian dari #DWGtC, Selasa (05/11). Diskusi interaktif antara mahasiswa, dosen, dan jurnalis DW ini membahas tiga tema utama, yakni Media Landscape in Indonesia, Disinformation and Post-Truth, dan Be a Smart Citizen: Countering Disinformation. Acara ini memperkaya wawasan peserta dan mempererat hubungan antara akademisi dan praktisi media.