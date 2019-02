Donald Trump Akan Temui Kim Jong Un di Vietnam Akhir Februari

Presiden AS Donald Trump hari Selasa (05/02) mengatakan bahwa dia akan mengadakan pertemuan kedua dengan Kim Jong Un, pada tanggal 27 dan 28 Februari di Vietnam."Sebagai bagian dari diplomasi baru yang berani, kami melanjutkan dorongan bersejarah kami untuk perdamaian di Semenanjung Korea," kata Trump dalam pidato State of the Union di hadapan Kongres AS, Selasa (04/02).m"Para sandera kami telah pulang, uji coba nuklir telah berhenti, dan belum ada peluncuran rudal dalam 15 bulan ini!, tambahnya.

Trump mengatakan masih banyak hal yang harus dilakukan, namun memuji hubungannya dengan Kim Jong Un sebagai hubungan "yang baik." "Jika saya tidak terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, kita saat ini, menurut pendapat saya, akan berada dalam perang besar dengan Korea Utara," lanjutnya.

Presiden Donald Trump menyampaikan pidato tahunan di Kongre AS, 5 Februari 2019

Kelanjutan pertemuan Singapura

Trump sebelumnya bertemu bertemu dengan utusan khusus Korea Utara Kim Yong Chol Januari lalu di Gedung Putih untuk membahas rincian pertemuan kedua itu. Washington menuntut agar Pyongyang setuju untuk menyerahkan semua senjata nuklirnya. Sementara Korea Utara mengatakan pihaknya berusaha menghilangkan "ancaman nuklir" dari pasukan militer AS yang ditempatkan di Korea Selatan.

Donald Trump dan Kim Jong Un mengadakan pertemuan puncak pertama di Singapura pada Juni 2018. Inilah pertama kalinya seorang presiden AS bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara. Pertemuan itu segera menjadi sorotan media internasional.

Sejak itu, Korea Utara belum melakukan banyak langkah konkret untuk denuklirisasi, namun para pejabat AS mengatakan, Korea Utara sudah menghentikan uji coba rudal dan nuklirnya. Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara juga telah membaik dengan meningkatnya kerja sama kedua negara.

Namun Korea Utara selama ini bersikeras bahwa sanksi PBB terhadap negaranya pertama-tama harus dihapus lebih dulu, sebelum mereka mulai memusnahkan hulu ledak nuklir.

Mengapa Vietnam jadi tempat pertemuan?

Vietnam memiliki sejarah perang melawan AS. Namun di masa lalu, namun Hanoi dan Washington sekarang memiliki hubungan persahabatan yang baik. Di lain pihak, Vietnam adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan yang baik dengan Korea Utara

Vietnam dan Korea Utara memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1950, dan Korea Utara pernah mengirim personel angkatan udara ke Vietnam Utara untuk membantu dalam perang melawan Viernam Selatan yang didukung oleh militer AS.

Vietnam juga terletak tidak jauh dari Korea Utara dan bisa dicapai melalui jalur darat. Pimpinan Korea Utara diketahui segan melakukan perjalanan dengan pesawat udara dan biasanya bepergian dengan kereta api.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Memasuki Pulau Sentosa Rombongan Presiden AS Donald Trump memasuki lokasi pertemuan puncak di Pulau Sentosa. Tempat pertemuan mereka adalah bekas pangkalan militer Inggris.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Foto bersejarah Untuk pertama kalinya sejak Perang Korea diakhiri dengan gencatan senjata tahun 1953, seorang Presiden AS berjabat tangan dengan seorang pimpinan Korea Utara.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Senyuman setelah retorika keras Sebelumnya, Donald Trump dan Kim Jong Un sempat terlibat retorika keras melalui media dan Twitter. Donald Trump menjuluki Kim Jong Un "Rocket Boy", dan pimpinan Korut itu mengancam akan menyerang AS dengan rudal nuklir.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Situasi mencair Sebelum melakukan pembicaraan empat mata di Capella Hotel, Donald Trump dan Kim Jong Un melakukan percakapan kecil dan sekali lagi berpose berjabatan tangan untuk para wartawan.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Perundingan dengan delegasi penting Setelah pertemuan empat mata sekitar 45 menit, anggota delegasi dari kedua negara memasuki ruangan untuk melanjutkan perundingan.

Pertemuan Bersejarah di Singapura Menjadi sorotan dunia Penonton televisi di Korea Selatan justru yang paling gembira melihat tayangan pertemuan bersejarah antara Donald Trump dan Kim Jong Un itu. Bagi mereka ini berarti jaminan keamanan dan terlepas dari ancaman negara tetangga. Penulis: Hendra Pasuhuk



hp/ap (afp, dpa)