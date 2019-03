Ditemukan Kemiripan Kecelakaan Ethiopian Air dan Lion Air

Menteri Transportasi Ethiopia Dagmawit Moges mengungkapkan pada hari Minggu (17/03), berdasarkan analisis terhadap kotak hitam yang berisi flight data recorder atau data penerbangan, disimpulkan adanya indikasi bahwa kasus pesawat Ethiopian Airlines memperlihatkan "kemiripan yang jelas" dengan kecelakaan pesawat Lion Air di Indonesia.

"Ini adalah kasus yang sama dengan yang terjadi di Indonesia. Ada kesamaan yang jelas antara dua kecelakaan sejauh ini,” kata juru bicara Kementerian Transportasi Ethiopia, Muse Yiheyis seperti dikutip dari Reuters. Pasca kecelakaan, sistem keselamatan pesawat Boeing dipertanyakan sebab dua pesawat naas tersebut berjenis Boeing 787 MAX dan keduanya jatuh beberapa menit setelah lepas landas.

Kesimpulan tersebut diperoleh melalui data yang berhasil dipulihkan tim penyelidik Amerika dan Ethiopia di Prancis. Namun pejabat AS menyebutkan kepada Reuters, Badan Penerbangan Federal AS (FAA) dan Dewan Kelamatan Transportasi AS (NTSB) belum memvalidasi data tersebut. Proses verifikasi baru akan dilakukan ketika tim penyelidik Ethiopia kembali dari Prancis.

Tragedi Pesawat Lion Air Menanti kabar Anggota keluarga penumpang pesawat Lion Air sambil berdoa menunggu kabar nasib sanak saudaranya dengan penuh kekhawatiran. Foto diambil di bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Senin pagi (29/10). Pesawat mengangkut 188 orang, termasuk 1 anak-anak, 2 bayi dan 7 orang awak pesawat.

Tragedi Pesawat Lion Air Benda-benda yang ditemukan di laut Ketua Basarnas M. Syaugi menyatakan Senin, "Ada puing-puing pesawat, pelampung, HP, dan ada beberapa potongan tubuh," yang ditemukan. Selain itu juga ditemukan sejumlah benda yang diduga milik penumpang pesawat yang jatuh di perairan Tanjung Karawang. Antara lain tas, dompet dengan uang dan kartu tanda pengenal dan unit ponsel.

Tragedi Pesawat Lion Air Lokasi jatuhnya pesawat Kedalaman air di lokasi jatuhnya Lion Air sekitar 30-35 meter. Sejauh ini badan pesawat belum ditemukan. Ketika ditanya jumlah anggota tim yang dikerahkan untuk mencari pesawat, Deputi Operasi Basarnas Nugroho Budi W mengatakan: "Sampai saat ini 350 orang tapi nanti ditambah lagi untuk mempercepat evakuasi. Nelayan juga banyak yang mau bergabung.

Tragedi Pesawat Lion Air Penyebab jatuhnya pesawat masih tanda tanya Pesawat berjenis Boeing 737 MAX 9 tersebut diketahui sempat mengalami masalah teknis pada penerbangan sebelumnya. Sebelum hilang kontak, pilot pesawat sempat meminta izin return to base (RTB) ke petugas pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Demikian keterangan Kepala Kantor SAR Pangkal Pinang Danang Priandoko, seperti dilaporkan kompas.com. Foto arsip: Pesawat Thai Lion Air, Boeing 737 MAX 9. (hp/ml)



Sistem anti-stall Boeing penyebab kecelakaan?

Tim investigasi masih menganalisis temuan awal dari kecelakaan Lion Air JT 610 yang terjadi Oktober lalu di Jakarta. Besar kemungkinan ada fungsi yang bermasalah pada fitur sistem anti-stall yang dikenal dengan sebutan MCAS (Manuevering Characteristics Augmentation System).

Perusahaan Boeing hari Minggu (17/03) menyebutkan mereka bersiap untuk merilis perangkat lunak yang akan menyempurnakan sistem tersebut.

"Sementara para penyelidik terus berkerja untuk mencari penyebab yang pasti, Boeing sedang menyelesaikan pengembangan perangkat lunak seperti yang disampaikan sebelumnya dan memperbaruhi pelatihan pilot yang akan menangani aturan yang mengontrol perilaku penerbangan MCAS dalam menanggapi data input sensor yang salah," ungkap Presiden dan CEO Boeing, Dennnis Muilenburg.

Boeing mengembangkan sistem anti-stall karena letak posisi mesin pesawat yang terlalu ke depan sehingga perangkat lunak tersebut dapat difungsikan untuk menghindari kegagalan dengan mengukur kecepatan dan angle of attack pesawat.

Sertifikasi bermasalah

Penyelidikan masih akan memakan waktu berbulan-bulan, namun tekanan besar kini menyasar FAA terkait proses sertifikasi. Sejumlah pengamat mempertanyakan mengapa FAA tetap memberikan lampu hijau terhadap sistem MCAS ketika sebelumnya banyak pilot AS yang secara serius telah mempersoalkan sistem tersebut.

FAA membantah dan menegaskan telah mengikuti standar prosedur. "Sertifikasi 737 MAX mengikuti standar proses sertifikasi FAA,” ungkapnya secara tertulis kepada AFP.

FAA kini berada di bawah "penyelidikan tidak biasa" kementerian transportasi AS terkait masalah ini, khususnya kantor FAA di Seattle. Pesawat Boeing dibangun di dekat Seattle, AS. Harian The Seattle Times mengungkap bahwa FAA telah mendelegasikan sebagian dari proses sertifikasi untuk pesawat – termasuk MCAS – kepada para insiyur Boeing.

Analisis keselamatan yang asli yang diberikan Boeing kepada FAA berisi "beberapa kelemahan penting," tulis surat kabar tersebut, seraya menambahkan bahwa proses tersebut dilakukan secara tergesa-gesa sebab Boeing sedang mengejar ketertinggalan akibat persaingan binis dengan kompetitornya, Airbus yang baru meluncurkan jenis A 320 Neo. Model tersebut laku keras untuk pasar penerbangan jarak dekat. Laporan yang dimaksud dikeluarkan 11 hari sebelum kecelakaan Ethiopian Airlines, tulis surat kabar tersebut lebih lanjut.

ts/hp (AFP, Reuters)