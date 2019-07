Dihantam Gelombang Panas Mulai Rabu Ini, Jerman Siaga Dua

Musim Es Krim di Jerman

80 tahun Dolomiti Langnese

Dolomiti adalah sorbet berbasis buah dalam warna bendera Italia. Untuk merayakan 80 tahun es krim Dolomiti pada 2015, bintang lagu pop rakyat Jerman, Heino, menyajikan lagu hit "Like Ice in the Sunshine," yang menjadi lagu promosi es krim Langnese.