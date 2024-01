Dibuka Wapres Ma'ruf Amin, IHSG Awal Tahun Melemah

Perdagangan Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Pada perdagangan pertama tahun 2024 ini, IHSG dibuka ke level 7.267 atau melemah 0,07% dari level 7.272 pada perdagangan hari ini (02/01).

Lalu dikutip dari RTI Business pada perdagangan hari ini, sebanyak 208 juta saham sudah diperdagangan, dengan frekuensi perpindahan tangan sebanyak 21 ribu kali, serta total nilai transaksi tercatat mencapai Rp142 miliar.

Kemudian, tercatat terdapat 128 saham terkoreksi, sebanyak 164 saham menguat dan sebanyak 259 saham tetap tidak berubah.

NH Korindo Sekuritas menjelaskan IHSG menutup tahun 2023 di posisi angka cantik 7272.8, didukung oleh Foreign Net Buy sebesar Rp 776.33 miliar (RG market). Menimbang hari pertama perdagangan, NHKSI RESEARCH memperkirakan volume hari ini masih akan relatif low dan oleh karenanya IHSG berpotensi menguji Support terdekat yaitu (serendah-rendahnya) MA10 sekitar 7220.

Setelah gerakan rally selama dua bulan terakhir ini, wajar jika IHSG memilih untuk berkonsolidasi dahulu. Our best advise: let your profit run, namun jangan lupa pula untuk terapkan level Trailing Stop.

Dolar AS menguat ke Rp15.461

Menyambut awal tahun 2024, nilai tukar dolar AS pagi ini mengalami penguatan. Mata uang Paman Sam ini masih bertengger di zona Rp15.400.

Mengutip data RTI, Selasa (02/01), dolar AS pagi ini tercatat naik 68 poin atau 0,43% ke level Rp15.461. Dolar AS berada di level tertingginya pada Rp15.463 dan terendah Rp15.395.

Secara bulanan dolar AS masih melemah 0,26%. Sementara secara Year to Date dolar AS menguat 0,42%.

Dolar AS pada umumnya juga menguat terhadap mata uang dunia. Dolar AS hanya melemah pada British Pound 0,02% di 1.272. (ha)

