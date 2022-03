Butet Manurung: 'Indiana Jones' Indonesia yang Jadi Model Panutan Barbie

Saat dihubungi Barbie Indonesia dari grup Mattel, sekitar bulan Oktober-November lalu, bayangan Saur Marlina Manurung (Butet Manurung) atas Barbie, adalah boneka-boneka edisi awal Barbie di masa ia kecil atau remaja. Oleh sebab itu dia sempat tertawa dan menolak ketika ingin dijadikan role model Barbie: "Awalnya saya sebenarnya tidak berminat, karena saya jauh dari kesan itu, dan sebetulnya belum menangkap apa tujuan dari Barbie itu," ucap Butet.

Lalu suami dan kawannya menyampaikan perspektif berbeda. "Barbie sekarang bertransformasi dan melihat perempuan lebih holistik. Kemudian, saya ingin mencobanya, akhirnya saya setuju menjadi role model Barbie," kata Butet yang saat dihubungi tim Mattel masih berada di Australia, karena tertahan pandemi COVID-19.

Menurutnya tawaran menjadi model panutan atau role model Barbie cukup menarik karena ia bisa memotivasi para perempuan muda untuk menjadi diri sendiri: "Bebas menentukan bajunya, rambutnya dan lain-lain. Tujuannya, benar-benar membebaskan, walaupun temanya untuk menginspirasi perempuan muda di dunia, untuk menjadi diri sendiri dan tidak takut melihat batasan-batasan seperti itu, tanpa batas. Jadi saya pikir hal itu mirip dengan yang saya lalui, sepanjang hidup saya, untuk jadi diri sendiri," tekan Butet.

"Tidak ada yang bisa kita andalkan, kecuali diri sendiri. Itu justru hal terbesarnya, karena kita sering menyalahkan hal-hal di luar kita atau permisif, mislanya: Oh orang tua saya tidak setuju atau oh saya kan tidak kuat, tidak berani, tidak pintar, hal-hal seperti itu. Jadi sebetulnya kita menyalahkan hal di luar kita, harusnya dari diri sendiri. Jadi saya pikir, barangkali saya bisa yang memperkaya contoh dari yang tidak biasa atau yang dianggap penuh batasan, dan saya bisa seperti itu. Itulah yang membuat saya ingin, setuju dan ingin bisa berkiprah juga dan terlibat dengan program Barbie," tandas aktivis pendidikan ini.

Libatkan otot dan hati dalam bekerja

Sebagai role model Barbie, Butet Manurung ingin berbagi pengalaman dengan para perempuan muda terutamandalam mengejar cita-cita dari masa kecil. "Saya pikir tidak semua orang seberuntung itu. Dan saya sangat persisten, dari kecil saya ingin menjadi "Indiana Jones” ala saya. Dia membantu masyarakat di pedalaman, melakukan hobinya berpetualang. Saya terkadang mendefinisikan suatu pekerjaan yang keren adalah melibatkan otot dan hati, seperti itu. Tetapi saya ingin juga menyampaikan kepada perempuan muda, tentu kamu harus menjadi diri sendiri, tetapi alangkah baiknya kalau itu bisa bermanfaat buat orang lain," ujar pendiri Sokola Institute ini.

Menurut Butet, jika orang mencintai pekerjaannya, apa yang dilakukan otomatis bisa memberi manfaat sama orang. "Karena, kita bahagia, jadi kita mau bagaimana supaya orang-orang bahagia juga. Orang selalu bilang inginnmencari identitas. Kalau menurut saya, dia (perempuan muda) ingin dikuatkan saja, karena identitas itu pasti sudah ada, hanya perlu dikuatkan dari sekitarnya, dari dirinya sendiri, lebih banyak kepada membentuk kekuatan atau membentuk kepercayaan diri ketimbang membentuk karakter," kata Butet.

Sedari umur sembilan tahun, Butet sudah membuat perpustakaan yang berisi buku-buku petualangan." Saya sudah menargetkan apa yang saya suka, menonton film seperti apa, mau masuk pencinta alam naik gunung, panjat dinding, begini-begini segala macam, nanti saya masuk antropologi, jalan-jalan, keliling-keliling ke pedalaman, saya bisa kasih sesuatu. Walaupun saya tidak mengetahui dulu itu mau menjadi guru," tandasnya.

Butet Manurung pergi ke berbagai pelosok membantu pendidikan mereka yang di pedalaman.

Selalu rendah hati

Sebagai pendiri Sokola Instute, Butet ingin Indonesia punya kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang marginal dan di pedalaman, yang sebetulnya membantu kita menjaga bumi, "Kemudian saya juga ingin lewat Sokola Institute, metode kita dipakai untuk para mahasiswa atau para orang-orang muda yang sering turun ke lapangan, untuk mau rendah hati belajar dari mereka. Saya ingin membangun semangat relawan, dan saya belajar dari murid saya di rimba, kalau mereka sebetulnya jadi guru saya, ketimbang saya yang jadi guru mereka," pungkas aktivis perempuan yang ingin melanjutkan studi doktoralnya di Belanda ini.

Sementara itu di ibu kota Jakarta, Lilian Mansyur, seorang ibu dari anak perempuan berusia lima tahun, Ananta, suda tak sabar untuk mendapatkan boneka Barbie dengan Butet sebagai role model. "Aku ingin anak perempuanku menjadi manusia bebas dan merdeka, serta bisa berguna bukan hanya untuk keluarga tapi juga bagi orang lain, seperti Butet," ujarya.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Barbie, sang ilmuwan Produsen boneka itu sengaja memproduksinya untuk menghormati para peneliti yang memerangi pandemi. Ilmuwan Inggris Sarah Gilbert memiliki boneka Barbie sendiri, boneka yang berkacamata dan mengenakan setelan biru. Dia berkata, "Keinginan saya yaitu boneka ini akan menunjukkan kepada anak-anak karir yang mungkin tidak mereka sadari, seperti ahli vaksin."

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Boneka Barbie pertama Rambut pirang, pinggang kecil, dengan kaki panjang. Pada tanggal 9 Maret 1959, Mattel merilis boneka Barbie pertama. Dia mulai pindah ke ranah bermain anak-anak di seluruh dunia.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Kenangan indah Beberapa anak perempuan menyukai kuda, yang lain suka bermain dengan boneka Barbie. Bahkan kamar mereka menjadi dunia Barbie, rak demi rak berubah menjadi kamar tidur dan ruang tamu untuk Barbie, pacarnya bernama Ken dan adik-adiknya Tutti dan Todd. Barbie selalu modis, pakaiannya dijahit, dirajut, dan ditempelkan di tubuh plastiknya yang ramping.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Rumah mainan Hingga tahun 1980-an Barbie dan Ken adalah impian di banyak kamar anak perempuan, dan mereka menjadi karakter yang sempurna untuk berperan di kisah cinta yang rumit. Boneka saingan buatan Jerman yang lebih murah, Petra, bukanlah tandingan Barbie yang asli.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Perempuan bekerja Selama tahun 1980-an, boneka Barbie mengalami perubahan karakter. Pembuatnya Mattel memulai lini karir yang mencakup astronot, insinyur komputer, guru dokter, dan boneka bertema arsitek. Pernah menjadi perempuan profesional, boneka Barbie telah memiliki banyak karir – termasuk presiden dan wakil presiden.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Keanekaragaman Mulai sekitar tahun 2000, Barbie tidak dibuat untuk catwalk seperti model perempuan kelas menengah. Pakaian Barbie tidak lagi glamor, tetapi praktis. Pada tahun 2016, Mattel mulai memasarkan boneka Barbie dalam empat bentuk tubuh: asli, mungil, tinggi, dan melengkung. Proporsi aslinya sering dikritik karena secara anatomis ialah hal yang tidak mungkin.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Waktu berganti Siapa sangka 60 tahun lalu, di tahun 2017 nanti akan ada boneka Barbie berhijab? Ia mencontoh Ibitihaj Muhammad, pemain anggar di tim AS di Olimpiade Rio 2016 yang mengenakan jilbab.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Seluruh dunia Barbie Kenya bukanlah gadis kota besar modern dari Nairobi. Dia mengenakan pakaian tradisional yang mengingatkan pada klise Afrika yang tidak terjamah. Hal ini bagian elaborasi dari seri Barbie Dolls of the World Collector.

Barbie Bantu Melawan COVID-19 Ikon feminis Frida Kahlo Barbie (tengah) adalah ide bagus yang akhirnya gagal. Keponakan besar dari artis Meksiko itu membawa Mattel ke pengadilan karena pelanggaran hak cipta. Boneka itu akhirnya ditarik dari toko mainan. Dia telah menjadi bagian dari garis sejarah Barbie termasuk penerbang Amelia Earhart (kiri) dan fisikawan Katherine Johnson (kanan).

Barbie Bantu Melawan COVID-19 2019 dan seterusnya Koleksi boneka Barbie pasti akan menjadi hobi yang terus berjalan untuk waktu yang lama. Hal baru di tahun 2019 termasuk boneka Barbie yang menggunakan kursi roda dan kaki palsu. Penulis: Sabine Oelze



Dalam potret Barbie, Butet Manurung ditampilkan mengenakan kemben berwarna merah yang dipadukan dengan kain tradisional berwarna hitam. Busana Indonesia itu dilengkapi kalung dari biji asoka. Sementara rambutnya yang hitam panjang digulungl ke atas.

Kampanye 12 Barbie's Global Role Models dibuat sebagai bagian dari perayaan Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret. Kampanye ini diharapkan menginspirasi para perempuan di seluruh dunia.

Lewat situs resminya, Barbie menyebutkan bahwa 12 Barbie's Global Role Models didedikasikan untuk membantu membangun kepercayaan diri dan memperkuat potensi tak terbatas dari para perempuan di mana pun mereka berada.

12 model panutan Barbie 2022

Selain Butet Manurung, perempuan lain yang terpilih adalah Shonda Rhimes, pendiri perusahaan produksi acara televisi Shondaland dari Amerika Serikat; Ari Horie, pendiri dan CEO Women's Startup Lab and Women's Startup Lab Impact Foundation dari Amerika Serikat/Jepang; Pat McGrath, makeup artist dan pendiri Pat McGrath Labs dari Inggris. Lalu ada Melissa Sariffodeen CEO dan co-founder Canada Learning Code and Ladies Learning Code dari Kanada; Adriana Azuara, pendiri All4Spas dari Meksiko; Doani Emanuela Bertain, guru dan pendiri Sala 8; Jane Martino, pendiri Smiling Mind dari Australia; perancang busana Lan Yu dari Cina; Sonia Peronaci, pendiri situs makanan Italia GialloZafferano; Tijen Onaran, pendiri dan CEO Global Digital Women and CoFounder of ACI Diversity Consulting dari Jerman; serta Lena Mahfouf krator digital dan penulis Always More dari Prancis. (hp)