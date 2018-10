Dampak Pelemahan Ekonomi China Pada Indonesia

Tujuh Potensi Berbahaya yang Dihadapi Perekonomian Dunia

Konflik dagang

Daging dan sayuran dari AS - Baja, tekstil dan teknologi dari China. Washington dan Beijing telah membanting tarif atas produk masing-masing senilai 360 miliar Dolar AS. Menurut IMF, itu sudah mencukur 0,9 persen PDB AS dan 0,6 persen dari PDB China. Jika konflik perdagangan bilateral meningkat, volume perdagangan global akan turun 17,5 persen.