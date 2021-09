Coldplay Colek Jokowi soal Komitmen Menjaga Bumi, Diundang ke Konser Global Citizen Live

Grup band ternama mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berbicara dalam konser Global Citizen Live yang mengusung tema perubahan iklim. Namun, hingga saat ini Jokowi belum memutuskan akan menghadiri acara tersebut.

Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Balasan Fadjroel itu disampaikan lewat Twitter, membalas langsung cuitan Coldplay. Fadjroel berbicara mengenai komitmen Jokowi untuk mengurangi emisi karbon.

"Thank you very much @coldplay for your invitation. Mr. President @jokowi has targeted Net Zero in 2060 and supported Global Methane Pledge as Nationally Determined Contribution (NDC) of Indonesia ~ #BungFADJROEL #GlobalCitizenLive," tulis Fadjroel.

Saat dihubungi, Fadjroel mengatakan ada kesamaan tujuan dari ajakan Coldplay itu dengan upaya keras Jokowi. Fadjroel lantas mengungkap arahan Jokowi soal kolaborasi pentahelix.

"Ada keselarasan tujuan dengan upaya keras Presiden Jokowi dalam menuntaskan program dunia SDGs. Pada 13 Juli 2021, di Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai target-target SDGs pada 2030 mendatang, meskipun masih menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, Presiden Jokowi selalu menekankan kolaborasi pentahelix baik secara nasional maupun global," ujar Fadjroel.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Awalnya insiden tumpahan minyak California Pada 1969, lebih dari 11 juta liter minyak tumpah ke laut di California menyusul kecelakaan di anjungan pengeboran lepas pantai. Meningkatnya minat publik terhadap isu lingkungan membuat Senator AS Gaylord Nelson merancang "edukasi" tentang wawasan lingkungan di universitas pada April 1970. Acara ini kemudian ditetapkan menjadi peringatan Hari Bumi pertama.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Perjanjian Iklim Paris Hari Bumi 1970 diperingati dengan aksi unjuk rasa terbesar di dunia yang pernah ada. Sejak saat itu, Earth Day menjadi acara internasional untuk mengedukasi dan menyoroti masalah lingkungan. Pada 2016, Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global ditandatangani oleh perwakilan lebih dari 170 negara. Para diplomat menandai hari itu dengan menanam pohon di Markas Besar PBB di New York.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Hari Bumi diperingati secara virtual Peringatan Earth Day yang ke-50 tahun pada 2020 diselenggarakan secara online akibat merebaknya pandemi COVID-19. Lebih dari 100 juta orang diperkirakan berpartisipasi dalam acara itu secara virtual. Aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg menggelar diskusi online terbuka dengan para ilmuwan iklim.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Massa pengunjuk rasa menuntut perubahan Akibat pandemi, konferensi iklim PBB, COP26, yang dijadwalkan di Glasgow pada Desember 2020 telah ditunda. Sebelumnya pada 2019, ribuan pengunjuk rasa di COP25 Madrid mendesak pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sejak Hari Bumi 2020, beberapa negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Upaya Joe Biden menghadapi perubahan iklim Salah satu langkah pertama Joe Biden setelah dilantik adalah kembali bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris. Presiden sebelumnya, Donald Trump nyatakan AS keluar Perjanjian Iklim. Biden juga mengumumkan KTT iklim global pada Hari Bumi 2021. Para aktivis berharap komitmen baru Amerika Serikat terhadap kebijakan berkelanjutan akan mempengaruhi negara lain.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Pulihkan Bumi Kita Hari Bumi 2021 bertema "Pulihkan Bumi Kita". Orang-orang didorong untuk mengatur tindakan pembersihan lingkungan di komunitas mereka sendiri. Pemerintah, organisasi, dan individu semuanya memiliki peran untuk masa depan planet.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Proyek Kanopi Salah satu proyek restorasi utama tahun 2021 adalah Proyek Kanopi yang bertujuan membantu upaya reboisasi. Menanam lebih banyak pohon dan melestarikan hutan menjadi penting dilakukan, kata penyelenggara Hari Bumi. Sejak 2010, dana yang terkumpul pada Hari Bumi digunakan untuk menanam puluhan juta pohon.

Hari Bumi Sedunia 2021: Pulihkan Bumi Kita Literasi iklim Kunci peringatan Hari Bumi 2021 bagi banyak aktivis iklim adalah peningkatan literasi iklim untuk semua orang. Pendidikan tentang perubahan iklim harus digalakkan di seluruh dunia untuk semua generasi, kata penyelenggara Hari Bumi. (ha/as) Penulis: Elliot Douglas



Undangan lewat Menko Perekonomian

Undangan ini sudah disampaikan oleh panitia Global Citizen Live melalui Dino Patti Djalal. Dino kemudian menyerahkan undangan ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartato.

"Saya dihubungi oleh panitia Global Citizen Live, dan mereka mengajak kita kerja sama agar suara Indonesia dapat diproyeksikan dalam Global Citizen Live. Global Citizen Live Concert berdasarkan isu yang terbesar di dunia, karena akan ditonton seratus juta orang lebih di berbagai penjuru dunia pada 25 September," kata Dino saat dihubungi detikcom, Selasa (21/09).

"Surat undangannya yang tanda tangan dari co-founder Global Citizen Live, Michael Sheldrick dan saya, dan sejumlah aktivis lingkungan Indonesia. Surat itu disampaikan ke Pak Airlangga Menko Ekonomi untuk diteruskan ke Pak Presiden. Pak Airlangga berjanji akan menyampaikannya," lanjutnya.

Selain itu, mantan Sekjen PPB Ban Ki-moon juga sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait undangan ini. Selanjutnya, Coldplay pun mendorong Jokowi hadir pula dalam acara ini.

"Ban Ki-moon mengirim surat kepada Presiden mendorong Presiden untuk berbicara di Global Citizen Live. Kemudian Coldplay mendorong Presiden melalui twitnya," ungkapnya.

Belum ada kepastian apakah Presiden Joko Widodo akan hadir di Global Citizen Live atau tidak

Belum ada kepastian

Dino mengatakan sudah menghubungi Airlangga. Namun, Airlangga belum memberikan jawaban.

"Katanya Pak Airlangga sedang diproses. Tadi pagi saya tanya lagi Pak Airlangga, belum kasih jawaban," katanya.

Dino mengatakan bahwa kesempatan ini sayang sekali jika dilewatkan. Pasalnya, isu perubahan iklim ini sedang ramai jadi fokus banyak negara. Bahkan Joe Biden, yang merupakan Presiden Amerika Serikat, pun tak diminta secara langsung untuk berpidato.

"Kalau menurut saya, ini sayang sekali, karena isu perubahan iklim ini isu terbesar saat ini. Amerika, Eropa, Tiongkok, Jepang, semuanya benar-benar fokus di isu ini. Biden saja nggak diminta untuk bicara, ini Jokowi yang diminta. Dan bicara di antara Usher, J-Lo, The Black Eyed Peas, dan Coldplay," ujarnya. (Ed: gtp/rap)

