Cina Jatuhkan Sanksi untuk Mike Pompeo atas Pernyataan 'Genosida' di Xinjiang

Cina telah mengumumkan sanksi terhadap 28 pejabat AS, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Seorang juru bicara Keamanan Nasional AS menggambarkan keputusan itu sebagai tindakan "tidak produktif dan sinis."

Mantan Presiden AS Donald Trump (kiri), mantan Menlu AS Mike Pompeo (tengah), dan mantan Penasehat Kemanan Nasional AS John Bolton (kanan).