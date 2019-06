Calon Erdogan Kalah Lagi di Pemilu Ulang Wali Kota Istanbul

Bandara Baru Istanbul Mulai Beroperasi

Mengatur pemadangan dari atas

Saat ini bandara Istanbul memiliki 90 juta penumpang per tahun. Angka ini diprediksi naik menjadi lebih 200 juta tahun 2019. Bandara yang dibangun dengan dana sebesar 20,5 juta Euro ini diperkirakan dapat menampung sebanyak 500 pesawat, termasuk 2000 kali lepas landas dan pendaratan per hari. Saat ini, Atlanta adalah bandara tersibuk di dunia dengan lalu lintas penumpang hampir 104 juta per tahun.