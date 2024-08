Budaya Teater Ukraina Tetap Berkembang Meski Terjadi Perang

"Untuk acara seperti itu, saya memilih gaun yang indah, merias wajah, dan menyemprotkan parfum. Ini adalah kesempatan langka yang kita dapatkan selama perang,” papar Olena Vdovychenko, penonton teater dari Kyiv.

Bagi mereka, teater adalah tempat rehat yang luar biasa. Sejak dulu, jauh sebelum invasi Rusia. Sekarang, serangan udara setiap hari dan ancaman serangan roket yang terus-menerus tidak menyurutkan minatnya terhadap teater.

Sebaliknya, Olena merasa dikuatkan. Selain itu, kunjungan teater merupakan kesempatan untuk mendukung pekerja budaya di Ukraina. Beberapa di antaranya pernah bertugas di garis depan dan kini sudah kembali ke atas panggung.

Mohon jangan ada sirene serangan udara!

Mendapatkan tiket teater menjadi lebih sulit. Acara-acara artistik sering kali sudah penuh dipesan dan pertunjukan-pertunjukan baru terjual dengan cepat. Terkadang warga Ukraina menunggu tiga hingga empat bulan untuk mendapatkan kursi yang layak.

Bioskop akan mengumumkan kapan tiket baru tersedia. Penggemar mengatur notifikasi otomatis untuk akses online instan. Begitulah cara Olena mendapatkan kartunya, katanya kepada DW.

Meski Anda cukup beruntung mendapatkan tiket, pertunjukan bisa sewaktu-waktu terganggu. Jika terjadi serangan, penonton harus pergi ke tempat perlindungan serangan udara secepat mungkin.

Pengumuman dengan instruksi keselamatan kini juga menjadi bagian dari kehidupan teater sehari-hari: Penonton harus segera bergerak ke zona aman terdekat jika sirene serangan udara berbunyi.

Jika gangguan tersebut berlangsung lebih dari setengah jam maka pertunjukan bisa dibatalkan seluruhnya, seperti yang dialami Olena. "Anda selalu siap secara mental untuk itu. Dan Anda mendapati diri Anda berpikir: 'Tolong jangan ada sirene agar kita bisa menonton pertunjukan dengan tenang'."

Blockbuster di masa perang

Salah satu drama populernya adalah "The Witch of Konotop", sebuah komedi musikal kelam yang menjadi fenomena perang di Ukraina. Cerita ini didasarkan pada novel Ukraina abad ke-19 dan terjadi di kota kecil Konotop di timur laut Ukraina.

Kisahnya: Warga melakukan perburuan penyihir karena menyalahkan perempuan atas kekeringan tersebut. Semua ini terjadi dengan latar belakang ancaman militer dari Tsar Rusia.

Pada hari-hari pertama invasi Rusia tahun 2022, sebuah video menjadi viral di Ukraina yang menunjukkan seorang perempuan menghina seorang tentara Rusia di atas tank: "Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Kamu berada di Konotop. Setiap detik perempuan di sini adalah penyihir. Anda tidak akan pernah mengalami ereksi jika besok memulainya."

Penyihir adalah sesuatu yang istimewa dalam budaya Ukraina, kata sutradara drama tersebut, Ivan Uryvskiy, dalam sebuah wawancara dengan DW. "Mereka sering muncul dalam sastra Ukraina. Ada berbagai penyihir yang digambarkan secara berbeda dalam teks sastra klasik Ukraina. Itu adalah bagian dari budaya kita." Tak heran jika tulisan tentang penyihir banyak dibagikan di TikTok. Banyak anak muda yang terpesona.

"Orang-orang bercanda dengan mengatakan mereka membenci saya ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya sudah menonton 'The Witch of Konotop' dua kali. Karena mereka sudah mencoba selama berbulan-bulan tanpa hasil,” kata Olena.

Hampir tidak mungkin mendapatkan tiket untuk karya ini secara online. Jika Anda mencoba membeli pertunjukan malam, Anda harus mengantre di loket tiket mulai pukul lima pagi.

Bintang rock Uryvskiy

Uryvskiy telah menjadi bintang rock teater sejak saat itu. Ia menciptakan dunia mistik di atas panggung: minimalis, hitam putih dan dengan dialog-dialog yang ironis. "Budaya selalu penting, namun pada saat perang hal ini sangat penting,” kata sutradara Uryvskiy.

"Kebudayaan Ukraina selalu terancam dan selalu dikesampingkan. Sepanjang sejarah, Rusia telah berulang kali mencoba menghapus, menghapuskan, atau membuangnya.” Namun, budaya Ukraina kaya dan layak untuk ditelusuri. "Mengembangkan teater kita dan menampilkannya di dalam dan luar negeri di seluruh dunia – terutama selama perang – penting untuk kelangsungan hidup kita!”

"The Witch of Konotop” bahkan dibawakan untuk para delegasi pada pertemuan puncak perdamaian internasional di Swiss pada bulan Juni tahun ini.

Yevhen Nyshchuk, mantan menteri kebudayaan Ukraina dan direktur umum Teater Nasional Ivan Franko di Kiev, tempat pertunjukan tersebut dipentaskan, menyebutnya "suara Ukraina modern".

Merebut kembali budaya dari Rusia

"Ini tentang merebut kembali budaya Ukraina dari Rusia,” kata Dr. Mayhill Fowler, Profesor Sejarah di Universitas Stetson di AS. Dia berspesialisasi dalam sejarah budaya Rusia, Ukraina, dan Eropa Timur. "Banyak drama Ukraina pada abad ke-19 ditulis di bawah pemerintahan Kekaisaran Rusia,” kata Fowler kepada DW. Hal ini merupakan peluang untuk "menulis babak baru dalam sejarah budaya Ukraina.”

Di Ukraina, teater selalu menjadi tempat orang-orang pergi di masa-masa sulit. Fowler mengenang bahwa pada tahun 1920-an, di tengah kelaparan dan kekacauan setelah Perang Saudara Rusia, sutradara teater Ukraina Les Kurbas (1887-1937) mementaskan pertunjukan "Macbeth" karya William Shakespeare.

Festival Shakespeare pertama di Ukraina

Pada bulan Juni 2024, Festival Shakespeare Ukraina yang pertama diadakan di Ivano-Frankivsk, Ukraina bagian barat. "Perang tidak manusiawi, dan Shakespeare pada dasarnya memanusiakan. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia," Fowler mengutip kata-kata penyelenggara Festival Shakespeare, Iryna Chuzhynova.

Di Kharkiv, kota terbesar kedua di dekat perbatasan Rusia yang terus-menerus diserang, pertunjukan teater terus berlanjut di stasiun kereta bawah tanah.

Bertahannya dunia teater di Ukraina tidak berarti kembalinya kehidupan normal seperti yang diketahui masyarakat Ukraina sebelum invasi Rusia. Bahaya dan kekacauan perang masih ada. Namun, kata Fowler, ini adalah "salah satu dari banyak cara untuk menghadapi perang.”

(ap/hp)