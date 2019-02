Bruno Mars Protes Lagunya Dianggap 'Vulgar' dan Dibatasi di Indonesia

Informasi tentang lagu terpopuler miliknya menjadi satu dari 17 lagu berbahasa Inggris yang dibatasi jam tayangnya di Jawa Barat, diketahui Bruno Mars setelah membaca berita dari majalah Time.

Mars mencuit tiga komentar, satu di antaranya khusus ditujukan sebagai bentuk protesnya untuk Indonesia.

"Kepada Indonesia, aku mempersembahkan lagu-lagu terbaik "Nothin On You," "Just The Way You Are," & "Treasure". Tolong jangan serang saya dengan tuduhan penyimpangan seksual," cuitnya lewat akun resminya @BrunoMars.



Kamis (27/02) ketika merespon postingan Time yang menyebut lagu miliknya dilarang di provinsi terpadat di Indonesia, penyanyi bernama lengkap peter Gene Hernandez itu memberi nada penuh humor dengan mengomentari Ed Sheeran, salah satu penyanyi yang lagunya "Shape of You" juga bernasib serupa.

"Saya tiba-tiba dibicarakan di Indonesia! Lalu, ada juga @edsheeran dengan liriknya yang (dianggap) 'sakit' dan mesum, membuat kita semua ikut menderita. Terima kasih Ed. Terima kasih banyak."



Baca juga: Untuk Lindungi Pohon, Kota Düsseldorf Tolak Konser Ed Sheeran

Lagu Agnez Mo juga dilarang di Jabar

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menetapkan 17 buah lagu berbahasa Inggris yang jam penanyangannya dibatasi di Jawa Barat. Selain Bruno Mars dan Ed Sheeran, lagu kolaborasi antara Agnez Mo dengan Chris Brown yang berjudul "Overdose" juga terkena sanksi yang sama.

KPID Jawa Barat dalam surat edaran 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 berasalan lagu tersebut bermuatan unsur vulgar sehingga baru dibatasi.

"Jadi lagu dengan lirik yang menjurus pada tema kehidupan dewasa itu hanya dapat disiapkan atau ditayangkan di lembaga penyiaran di Jawa Barat, dalam klasifikasi waktu dewasa, yakni dari jam 10 malam sampai jam tiga pagi," kata Ketua KPID Jawa Barat, Dedeh Fardiah seperti dikutip dari Antara News.

Menurutnya ada 17 lagu yang dinilai secara vulgar menayangkan muatan seks yang disimpulkan berdasarkan 86 temuan dan laporan publik mulai dari 2018 hingga awal 2019.

Musisi Top Yang Mengemas Irama Lokal Bagi Publik Global Carlos Santana: Menggabungkan rock dan latin Gitaris legendaris kelahiran Meksiko, Carlos Santana, merevolusi dunia musik lewat perpaduan mulus antara berbagai pengaruh musik, termasuk instrumen musik latin, afro beats dan blues. Santana mendapat pengakuan internasional setelah tampil di Woodstock Festival tahun 1969 dan mulai berkeliling dunia, membawa sound yang unik ke hadapan khalayak global.

Musisi Top Yang Mengemas Irama Lokal Bagi Publik Global Bob Marley: Reggae Pengaruh penyanyi dan penulis lagu asal Jamaika ini masih tetap terasa sejak kematiannya 1981 pada usia 36 tahun. Album hits terbesarnya, "Legend," tetap menjadi album reggae terlaris sepanjang masa. Musik Bob Marley juga berhasil membawa Rastafari, gerakan religius Jamaika, jadi perhatian dunia.

Musisi Top Yang Mengemas Irama Lokal Bagi Publik Global Umm Kulthum: Musik konser Arab Sampai kematiannya tahun 1975, Umm Kulthum membawa lagu-lagu Arab kepada khalayak internasional. Dia menjual sekitar 80 juta rekaman di seluruh dunia. Dijuluki "Lady" oleh Presiden Perancis Charles de Gaulle, penyanyi ini mempesona dengan suara rendahnya dan ungkapan emosional yang intens dalam lagu-lagu dengan lirik dan musik dari penyair dan komposer Mesir.

Musisi Top Yang Mengemas Irama Lokal Bagi Publik Global Ravi Shankar: Musik klasik India Lahir tahun 1920 dalam sebuah keluarga Bengali di India, Ravi Shankar mulai mendalami permainan sitar pada usia 18 tahun. Sang virtuoso melakukan tur ke Eropa dan Amerika tahun 1950an dan 1960an dan membius penonton dengan musik klasik India. Dia sangat mempengaruhi artis lain, termasuk George Harrison dari The Beatles.

Musisi Top Yang Mengemas Irama Lokal Bagi Publik Global Ali Farka Toure: Blues dari Mali Penyanyi dan pemusik Ali Farka Toure adalah salah satu musisi paling terkenal di Afrika, yang menyatukan musik tradisional Mali dengan gaya blues Amerika Utara. Bernyanyi dalam berbagai bahasa Afrika, Toure berkolaborasi dengan musisi jazz Amerika Utara dalam album-albumnya yang kemudian populer di seluruh dunia. Dia memenangkan dua Grammy sebelum meningal tahun 2006 karena kanker tulang.

Musisi Top Yang Mengemas Irama Lokal Bagi Publik Global Psy: K-Pop (Korea) Pemusik Korea Selatan Psy tahun 2012 menggebrak dunia musik dengan "Gangnam Style" dan memperkenalkan K-pop (Pop Korea) ke seluruh dunia. Videonya diakses 2,9 juta kali. Penonton tertarik dengan tarian dan gaya energiknya. Dia menyuguhkan perpaduan genre musik techno, electronica, pop dan Korea. Bahkan Sekjen PBB Ban Ki-moon (foto di atas) turut menikmati.



Sensor lagu, ampuhkah?

Tak sedikit netizen yang angkat suara atas pembatasan KPID Jabar itu, di antaranya vokalis rock dari Band Seringai, Arian Arifin yang mengkritik tentang adanya sensor tanpa lupa menyinggung signifikansi RUU Permusikan. Dalam cuitan berikutnya ia berkomentar bahwa moral sebagainya diajarkan orang tua dan sekolah bukan negara.



Cuitan berbeda mengkritisi bahwa pembatasan jam tayang dapat dengan mudah disikapi generasi milenial lewat teknologi yang ada saat ini.



Beberapa lagu lainnya yang dibatasi di antaranya lagu milik Zayn Malik ("Dusk Till Dawn", "Let Me"), Camila Cabello ft Pharrell William ("Sangria Wine"), The Killers ("Mr Brightside"), Ariana Grande ("Love Me Harder"), Marc E Bassy ("Plot Twist"), Maroon 5 ("Makes Me Wonder"), Eamon ("Fuck it I Don't want You Back), Camilla Cabello ft Machine ("Bad Things"), 88rising ("Midsummer Madness"), DJ Khaled ft Rihanna ("Wild Thoughts"), Yello Claw ("Till It Hurts"), dan Rita Ora ("Your Song").

Sejauh ini, dari seluruh penyanyi yang masuk daftar KPUD Jabar, baru Bruno Mars yang diketahui memberikan tanggapan.

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal Ramai-ramai “headbanging..!” Mengenakan busana Muslimah, tidak menjadi penghalang bagi kelompok band muda ini untuk mengejar impiannya menjadi musisi heavy metal. Sejumlah festival mereka jajaki. Ketiganya dengan cepat memesona para penggemarnya untuk bergoyang dan ‘headbanging’ di depan panggung.

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal Memecah hening….’Baceprot’! Mereka menamakan diri sebagai band "Voice of Baceprot" VoB atau jika diartikan dalam bahasa Sunda: suara bawel atau berisik. Dibentuk tahun 2014 di Garut, anggota band remaja ini dulunya dipertemukan di sekolah. Anggota band ini: Firda Kurnia (gitaris dan vokalis), Widi Rahmawati (bassist) dan Euis Siti Aisyah (drummer).

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal Bermula dari hobi Band ini terbentuk dari sebuah kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Tsanawiyah Al-Baqiyatussholihat Banjarwangi. Band yang beranggotakan hijaber berusia belasan tahun ini beberapa kali menjuarai beberapa kompetisi musik lokal. Mereka mendefinisikan band mereka sebagai band pelajar perempuan yang mencoba menyuarakan kegelisahan hati akan dunia remaja yang kian hari kian kehilangan warnanya.

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal Mendobrak tabu, mengusung kesetaraan Mereka menggunakan musik untuk memerangi stereotipe perempuan sebagai orang yang patuh atau tidak bersuara. Salah satu anggota band, gitaris dan penyanyi, Firdda Kurnia menyebutkan: "Saya pikir kesetaraan gender harus didukung, karena saya merasa harus mengeksplorasi kreativitas saya, sementara pada saat bersamaan tidak mengurangi kewajiban saya sebagai seorang perempuan Muslim.”

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal Jatuh cinta pada metal Euis Siti Aisyah beraksi menggebuk drum. Menurut para hijaber ini, genre musik heavy metal bisa mewakili mereka bertiga dalam berekspresi. Awalnya mereka sempat memainkan lagu-lagu tren. Namun, setelah mengenal genre musik hip metal funky seperti yang dimainkan Rage Against The Machine, Linkin Park, System of a Down, mereka jatuh cinta pada genre musik metal.

Baceprot! Hijaber Garut Ini Menggebrak Dunia Dengan Band Metal Kritik sosial Inilah penampilan para musisi metal hijaber ini di atas panggung. Selain memainkan musik band-band nge-top seperti Metallica dan Slipknot, band ini membawakan lagu mereka sendiri mengenai berbagai isu, seperti soal pendidikan di Indonesia. Lagu ‘The Enemy of Earth is You’ bercerita tentang orang-orang yang mencitrakan diri baik tapi sebenarnya adalah musuh dan penghancur bumi atau lingkungan.



ts/hp (Jakarta Post, Antara News)