Bagaimana Sebuah Bioskop di Cina Memutar Film untuk Penyandang Tunanetra

10 Film Tersukses Sepanjang Sejarah

The Avengers: Age of Ultron (2015)

Satu lagi sekuel The Avengers yang mampu menembus box office dan menempati peringkat ke tujuh film tersukses. Kali ini tokoh-tokoh superhero yang tampil adalah Iron Man, Captain America, Black Widow (foto di atas, diperankan Scarlett Johansson) dan Thor. Film "The Avengers: Age of Ultron" meraup 1.4 miliar dolar AS.